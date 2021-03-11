«В каждом из вас скрыта великая сила, которая сметет все преграды на пути к переменам» 1 11.03.2021, 9:37

фото: AP

Четыре мощных послания от белорусок, которых боится режим.

Сайт The Village Беларусь собрал мощные месседжи сильных и свободных белорусок, которые сейчас находятся в тюрьме.

Мария Колесникова: Невероятные беларусы уже победили, а у режима ничего не получится

Мария Колесникова сидит в СИЗО по надуманным обвинениям уже больше 6 месяцев. Обвинители постоянно повышают ставки и теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы. За последние полгода Колесникова дала несколько интервью из-за решетки и передала несколько посланий белорусам и властям через своих адвокатов, которых ее настойчиво пытаются лишить. В своих тюремных посланиях Мария выглядит собранной, бодрой, уверенной в собственной правоте и продолжает убеждать белорусов в том, что они невероятные и уже победили. Как будто каток с красно-зеленым флажком по ней не проехался, как будто за решеткой сейчас не она, а все мы.

— Мы уже победили — себя, свой страх и мы точно знаем, чего хотим. Но нас еще пытаются закатать в красно-зеленый асфальт. Свободных сильных людей больше никогда не загнать «под плинтус». А нам главное помнить: темнее всего перед рассветом, — сказала она в интервью из СИЗО.

— Можно укатать в асфальт всю страну.

Можно закрыть все границы.

Можно разграбить все банки.

Можно прикрыть все рестораны и кафе.

Можно истребить все креативное, живое, что есть в Беларуси.

Можно изгнать всех активных, талантливых, умных и смелых.

Можно посадить студентов, врачей, бизнесменов, банкиров, музыкантов, айтишников, журналистов.

И вообще всех.

Можно наградить вообще всех силовиков медалями и надеяться что «красавцы» не предадут.

Можно наслаждаться прекрасными приторно-сладкими картинками и не менее прекрасными дифирамбами и в полнейшей тишине и идиллии превратить клочок Земли с «народцем» в идеально укатанный красно-зеленый асфальт спокойствия и стабильности и, пригласив оставшихся лояльных и напуганных, хором обсуждать будущее.

Можно все это сделать, но нельзя забрать любовь, свободу, чистые мысли и наше стремление к тому светлому будущему, для которого мы были рождены. Поэтому ничего у них не получится.

Быть добру.

Наталья Херше: Бороться за справедливость и на свободе, и в тюрьме

Белоруска Наталья Херше уже 12 лет живет в Швейцарии, стране, где полицейские не прячут лица перед мирными демонстрантами и защищают граждан. Но когда в Беларуси после выборов начались протесты и их жесткое подавление, Наталья решила приехать в Беларусь — своими глазами увидеть марши и ощутить народный подъем, но вообще-то планировала задержаться в стране только на 10 дней.

Наталью задержали на Женском марше 19 сентября — сначала дали дали 15 суток по статье 23.34 КоАП, а потом завели уголовное дело за попытку сорвать балаклаву с силовика. Несмотря на отсутствие прямых доказательств вины, суд признал Херше виновной и приговорил к 2,5 года тюремного заключения в колонии.

Родные говорят, что Наталья бодра, ни о чем не жалеет, каждое письмо заканчивает словами «Верым, можам, пераможам» и хочет, чтобы ее пример помог проснуться еще большему количеству людей в Беларуси.

Наталья продолжает протестовать против несправедливости и за решеткой и уже дважды объявляла голодовку. Первый раз — еще до суда в январе, потому что ей перестали приходить письма. Голодовка помогла: в течение трех дней ей передали 38 писем, а бонусом еще и перевели в камеру с лучшими условиями. Второй раз Наталья голодает прямо сейчас — она отказалась принимать пищу, потому что ее родных не уведомили, как того требует закон, о переводе Херше в гомельскую колонию и снова перестали передавать письма. Наталья голодает уже 17-й день.

— То, что поначалу кажется катастрофой, в итоге может обернуться большим шансом. Верю, так и есть, — написала Наталья в одном из писем родным.

Катерина Андреева и Дарья Чульцова: Белорусы сильнее, потому что они вместе за одно

Дарья и Екатерина — журналистки, благодаря которым беларусы и весь мир своими глазами видели, как силовики надругались над конституционным правом белорусов на мирное собрание и общечеловеческими ценностями — объявили правонарушителями людей, которые пришли, чтобы выразить скорбь об убитом Романе Бондаренко и преступниками тех, кто это показал. После стрима, который показал «Белсат», госСМИ пытались убедить своего зрителя в том, что ОМОНовцы в балаклавах на «площади Перемен» были галантны как на великосветском приеме и аккуратны как ювелирной мастерской — силы к протестующим не применяли и мемориал памяти погибшему не крушили — зачистили площадь исключительно от «деструктивных БЧБ-символов». А в это время те самые силовики решили уничтожить доказательства своей галантности, ворвавшись в квартиру, откуда Дарья и Екатерина вели прямой эфир, и 15 часов держали в заложниках сотни белорусов, которые были в тот день на площади и все видели своими глазами, но успели укрыться от нежных объятий силовиков в квартирах жильцов «двора Перемен».

Несмотря на чудовищную несправедливость выдвинутых обвинений, журналистки держались на суде спокойно и уверенно. Их объятия в поддержку друг друга поддержали заодно и всех белорусов, которые совершают перемены, и напомнили о том, что несмотря на реальные сроки по надуманным обвинениям, которые сейчас получают некоторые, народ все равно сильнее режима, потому что таких белорусов больше, они вместе и за одно.

— У меня есть молодость, любимая профессия, успех, известность, а главное — чистая совесть. И свои силы я хочу направить исключительно на созидание в Беларуси, на служение ей. Беларуси, где не будет места политическим репрессиям, где не будут преследовать за честную журналистику, за правду.

Я не прошу, а требую оправдания и освобождения для себя и моих коллег. Свободу Дарье Чульцовой, свободу Екатерине Борисевич, свободу Игорю Лосику, Алле Шарко, Юлии Слуцкой и остальным сотням политических заключенных, — сказала Екатерина Андреева в своем последнем слове.

Журналисткам присудили по 2 года колонии.

Алана Гебремариам: В каждом из вас скрыта великая сила, которая сметет все преграды на пути к переменам

Свое 24-летие Алана отпраздновала недавно в СИЗО на Володарке, где она вместе с несколькими студентами-активистами оказалась после задержания сотрудниками КГБ в 12 ноября в «черный четверг». Алана — член основного состава Координационного совета, «Задзіночання беларускіх студэнтаў», активистка «Молодежного блока». Сама она называет себя «маладой беларускай блэк рэфарматаркай», а свои политические заявления делает в твиттере.

В 2019 году Алана закончила Медицинский университет, но вместо того, чтобы строить карьеру стоматолога, решила пойти в парламент. Уже тогда она осознавала, что политический активизм может стоить ей свободы и говорила:

— Свобода — одна из моих главных ценностей. Это то, за что я всегда топлю. Но если ради реформирования Беларуси мне придется ей пожертвовать, я думаю, что смогу на это пойти. Я готова ко всему, но стараюсь не паниковать. Бояться и быть реформаторкой невозможно.

Я радая, што мець і выказваць грамадзянскую пазіцыю паступова робіцца звычайным, а для некаторых нават трэндавым-крутым. Хачу, каб з гэтым было менш думак аля "з табой гэты трэш, таму што ты "радыкальная" нацыяналістка/актывістка". Няважна, хто ты, важна, хто яны. А яны злачынцы. — "мулатачка тое-сёе" (@_activenigga_) July 10, 2020 Ні прэзідэнт, ні міністр, ні любы іншы чалавек не з'яўляецца гарантам суверэнітэта, развіцця і шчасця нашай краіны. Гарант - усе беларусы і беларускі. І ў кожным з вас хаваецца вялікая сіла, якая знясе ўсе перашкоды на шляху да змен. Нават калі вы зараз не ўсведамляеце. — "мулатачка тое-сёе" (@_activenigga_) June 26, 2020

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