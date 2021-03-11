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В Эстонии начал действовать жесткий локдаун из-за британского штамма коронавируса

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  • 11.03.2021, 9:42
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В Эстонии начал действовать жесткий локдаун из-за британского штамма коронавируса
фото: из открытых источников

Ограничения введены до 11 апреля.

В Эстонии с 11 марта вступили в силу жесткие ограничения, введенные правительством, чтобы пресечь рапространение британского штамма коронавируса.

Согласно сообщению на сайте правительства, учебные заведения переводятся на дистанционный режим, родителям не рекомендуется водить детей в сады без особой необходимости.

Гражданам рекомендуют сохранять социальную дистанцию на улице не менее двух метров друг от друга и передвигаться компанией не более двух человек.

Собираться группами до 10 человек на открытом воздухе разрешено для богослужений.

Закроются магазины, за исключением точек продажи товаров первой необходимости. Будут также закрыты предприятия общепита, спортзалы, бассейны и развлекательные учреждения.

Правительство пообещало, что ограничения будут ослаблены, если распространение инфекции в Эстонии снизится до уровня, который не будет угрожать работе медицинской системы.

Локдаун будет действовать до 11 апреля.

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