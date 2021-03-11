Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям 10 11.03.2021, 10:23

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственный комитет завершил «расследование» уголовного дела в отношении народного блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников, сообщает tut.by.

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч.1 ст. 293 (организация массовых беспорядков);

ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды);

ч.2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК);

ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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