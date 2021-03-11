Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям10
- 11.03.2021, 10:23
- 4,112
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.
Следственный комитет завершил «расследование» уголовного дела в отношении народного блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников, сообщает tut.by.
Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:
ч.1 ст. 293 (организация массовых беспорядков);
ч.3 ст. 130 (разжигание социальной вражды);
ч.2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК);
ч.1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.