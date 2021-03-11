НАТО подготовило тысячи украинских солдат к боям в городских условиях 11.03.2021, 10:39

Это должно стать важным сдерживающим фактором для агрессора.

С 2015 года НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах, об этом во время пресс-конференции заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский, сообщает ghall.com.ua.

По его словам, всего в период с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих.

«Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск», — добавил генерал.

Напомним, ранее сообщалось о прибытии делегации командования сухопутных войск в Украину.

«Сегодня начался визит делегации Объединенного командования Сухопутных войск НАТО в Украину. Только что завершилась встреча с моим коллегой – командующим Объединенными сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клотье, во время которой были обсуждены ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между командованиями Сухопутных войск ВСУ и НАТО», – сказал командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.

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