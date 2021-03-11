Эта неделя может стать решающей: Беларусь движется к рукотворному кризису 11.03.2021, 10:43

2,664

Действия или бездействие чиновников способны вызвать новый виток девальвации и инфляции.

12 марта должно состояться заседание правления Нацбанка по денежно-кредитной политике. В феврале на эту дату было отложено решение НБРБ о размере ставки рефинансирования и ставок по операциям регулирования ликвидности, пишет сайт banki24.by.

Месяц назад Нацбанк не решился на поднятие ставок, которое требует ситуация с растущей инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями предприятий и населения. В НБРБ сослались на необходимость «дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов», которые привели к ускорению инфляции.

На тот момент были известны данные по январской инфляции. Потребительские цены в годовом выражении увеличились на 7,7%, что стало максимальным показателем за 48 месяцев.

Базовая инфляция, которая показывает изменение цен на товары без учета госрегулирования и сезонно волатильных позиций, взлетела до 7,5%. Это значит, что цены двигали вверх не только решения властей или сезонный фактор, но и сама экономика.

23 февраля Совмин принял пресловутое постановление № 100. С 1 марта этот документ заморозил рост цен на «социально значимые товары первой необходимости» на уровне +0,2% в месяц. Действие постановления не ограничено во времени, то есть документ действует неопределенный срок до его отмены.

Почти сразу на постановление № 100 отреагировали аналитики Евразийского банка развития. Они сообщили, что «длительное применение таких мер повышает вероятность возникновения дефицита отдельных товаров и ускоренного увеличения цен на товары, не относимые к социально значимым первой необходимости».

По расчетам ЕАБР, «инфляция в Беларуси останется в диапазоне 8–8,5% год к году в феврале—марте и сохранится выше 7% год к году до октября 2021 г.». При этом официальный прогноз предусматривает замедление инфляции до 5% к концу года.

Суровая реальность превзошла даже пессимистичные оценки евразийского банка. Статорганы насчитали, что годовая инфляция в феврале ускорилась до 8,7%, что является рекордом за 49 месяцев. Базовая инфляция поднялась аж до 8,3%.

Сегодня ставка рефинансирования остается на беспрецедентно низком уровне в истории Беларуси — 7,75% годовых. Ставки по постоянно доступным операциям поддержания ликвидности равны 8,75%. По факту реальные ставки по таким операциям обнулились в 2021-м, но с конца августа 2020-го они приостановлены.

Если в пятницу диапазон ставок Нацбанка не будет существенно поднят для борьбы с высокой инфляцией, в системе резко увеличатся риски дестабилизации. А если под давлением аграрно-промышленного лобби вдобавок снимут бан на выдачу кредитов овернайт, в экономику хлынут потоки свежих необеспеченных рублей. Чем это заканчивалось в прежние годы, белорусы неоднократно чувствовали на собственной шкуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».