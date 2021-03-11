Россиян призвали смириться с ростом цен на продукты 2 11.03.2021, 11:01

В правительстве РФ заявили, что другого выхода нет.

Минпромторг выступает против продления заморозки цен на продукты, заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на слушаниях комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет finanz.ru.

По словам замминистра, повышение цен следует «принять», посколько другого выхода нет.

В декабре правительство запретило повышать цены на сахар подсолнечное масло, взлетевшие на 70% и 24% в прошлом году. В марте неофициально были заморожены цены на курицу и яйца после роста на 6,9% и 2,6% с начала года соответственно.

Соглашение с ритейлерами по маслу и сахару действует до конца марта, и оно уже начало ломать цепочки поставок «Все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок. Ломаются старые сложившиеся связи», - рассказал Евтухов.

Розничные сети пытаются сдерживать цены на социально значимые товары, перекладывая наценку на «премиальный ассортимент», но их возможности «ограничены», подчеркнул замминистра: курятиной, например, ритейлеры уже торгуют в убыток.

Повышение цен на товары «приходится поступательно принимать», заявил Евтухов: «По-другому никак, чтобы не остаться без товаров на полке, чтобы не было дефицита».

«Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику, - напомнил он депутатам. - У нас что, большой выбор в магазинах? Нет. И очереди мы помним в советские магазины».

По данным Росстата, на конец февраля продовольственная инфляция в России достигла 7,7% и стала рекордной с 2015 года.

По расчетам РАНХиГС, сейчас россияне отдают 38,16% всех расходов на продукты питания. Это рекорд с 2010 года, когда еда отнимала 38,5% семейных бюджетов.

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