СНБО Украины может рассмотреть вопрос введения санкций против белорусских топ-чиновников и бизнесменов 2 11.03.2021, 11:22

Заседание может пройти уже сегодня.

Совет национально безопасности и обороны Украины может рассмотреть вопрос о введении санкций против чиновников и бизнесменов из Беларуси.

Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на запрос депутата от «Европейской солидарности», руководителя межфракционной группы «За демократическую Беларусь» Алексея Гончаренко.

«Ваш депутатский запрос относительно введения ограничительных мер (санкций) для отдельных граждан Беларуси направлен в Аппарат СНБО для рассмотрения и информирования вас о результатах», — говорится в ответе.

Гончаренко отметил, что речь идет о возможных санкциях против белорусских топ-чиновников и бизнесменов, которые своими доходами поддерживают режим Александра Лукашенко.

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