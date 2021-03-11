В Германии объявили о третьей волне COVID-19 11.03.2021, 11:43

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Европу ждут новые ограничения.

Президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в Германии.

Об этом он сказал на конференции ООН, передает obozrevatel.com.

Вилер предупредил, что весной в европейских странах могут быть снова введены ограничения.

"Если по какой-то причине вакцинацию вдруг не проведут или проведут недостаточно, я абсолютно уверен, что этой осенью в Германии и других европейских странах будут вновь введены ограничения", – сказал Вилер.

По его словам, третья волна коронавируса в Германии вызывает опасения. Вилер считает, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации населения, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения.

"Я вижу, что в Германии третья волна уже началась, и это вызывает опасения. Поэтому мы должны сделать прививки как можно большему количеству людей за короткий период. В противном случае у нас будет больше серьезных случаев течения болезни, чем мы сможем предоставить помощи", – добавил он.

Вилер отметил, что всплеск заболеваемости может также случиться, если производители вакцин создадут недостаточное количество доз лекарства или не доставят их вовремя.

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