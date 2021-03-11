Helsingin Sanomat: Кремль дрейфует на тающей льдине 11.03.2021, 11:57

Фото: Bloomberg

Руководство страны все больше отдаляется от молодого поколения россиян.

Похоже, Россия осталась в одиночестве, когда другие экономические державы начали снижать выбросы тепличных газов, вызывающих изменение климата. Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, но так и не перешла к активным действиям. Экологическая политика страны уже отдаляет российское руководство от своих собственных граждан, особенно от молодежи, пишет финское издание Helsingin Sanomat (перевод — inosmi.ru).

Даже авторитарный Китай, крупнейший загрязнитель окружающей среды, уже выработал курс, в соответствии с которым он будет снижать использование ископаемых источников энергии и сокращать уровень выбросов. В постановлениях недавно начавшегося Национального народного конгресса Китая наверняка будет утвержден курс на дальнейшее снижение углеродоемкости ВВП. То есть Китай будет использовать все меньше ископаемых источников энергии в процентном соотношении к ВВП.

Европейский союз тоже утвердил свою климатическую программу. Если ЕС введет дополнительную пошлину на ввоз товаров, произведенных с неэкономным использованием полезных ископаемых, это сильно ударит по экспорту продукции российской металлообрабатывающей промышленности.

Россия живет за счет нефти и газа, и в стране энергия расходуется в целом чрезвычайно неэкономно.

Россия отдаляется от других стран, а также закрывает глаза на экологические проблемы, которые тревожат самих россиян. У руководства России нет даже желания признать, что изменение климата — серьезная угроза, требующая новых решений и адаптации. Государственные СМИ мало поднимают тему изменения климата. Экологические организации воспринимаются в стране как угроза и получают статус иностранных агентов, поскольку их идеи и система не соответствуют курсу руководства. Президент временами ссылается на снижение спроса на ископаемое топливо и говорит о необходимости модернизировать экономику, но никаких действий не предпринимается.

Сильнее всего экологией обеспокоена молодежь, которая начинает относиться к правительству страны все холоднее. Изменение климата приобретает политическую окраску, сообщается в отчете Института международной политики Финляндии (UPI). Пока протесты носят локальный характер, но о них знает весь мир. Благодаря активизации настроений в обществе граждане учатся действовать и видеть за тревогами отдельных людей общую картину. В числе тем, наиболее сильно тревожащих россиян, — экология и изменение климата.

Пожалуй, лидер оппозиции Алексей Навальный уже не так сильно вдохновляет молодых горожан, да и политика стала интересовать их меньше. Но обращение с Навальным можно считать одним из доказательств того, что руководство России не продвигает ценности молодежи и не думает о ее будущем.

Руководство России — словно белый медведь на медленно тающей льдине.

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