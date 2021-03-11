России нечем пополнять резервный фонд – исчерпаны все ресурсы 1 11.03.2021, 12:13

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Фото: Reuters

Вместо «дополнительных» в РФ сформировались «недополученные» нефтегазовые доходы.

В 2021 году пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) России не ожидается из-за возникших в 2020 году недополученных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств Фонда за январь-ноябрь 2020 года, пишет ghall.com.ua.

"Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", – цитирует пресс-служба СП аудитора Алексея Саватюгина.

СП напомнила, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в Фонд, а в федеральный бюджет. "Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", – уточнило ведомство.

По данным СП, на 1 декабря 2020 года совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составил 13,457 трлн руб. За январь-ноябрь 2020 года использование средств ФНБ на цели, предусмотренные Бюджетным кодексом, составило 241,2 млрд рублей: 237,5 млрд рублей пошло на финансирование дефицита федерального бюджета и 3,7 млрд рублей – на софинансирование пенсионных накоплений.

Кроме того, после достижения ликвидной части ФНБ 7% прогнозируемого объема ВВП средства со счетов в Центробанке были направлены на покупку акций ПАО "Сбербанк России" и ПАО "Аэрофлот" на общую сумму 2,189 трлн рублей. Оценку эффективности вложений в менее ликвидные активы Счетная палата планирует подготовить по итогам мониторинга к лету текущего года.

В то же время вице-премьер России Александр Новак во время совещания правительства с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Фонд национального благосостояния может в 2021 г. дополнительно получить 2,5 трлн руб. при цене нефти в $60 за баррель.

"При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в Фонд национального благосостояния могут составить в 2021 г. около 2,5 трлн руб., это при среднегодовой цене в $60 за баррель", – сказал Новак.

Он заявил, что на рынке настоящее время существует дефицит, что позволяет снижать накопленные в период пандемии запасы. «Что касается цен, то если в прошлом году они падали до $20 за баррель, то в этом году цена марки Brent уже превышает $65 за баррель. Текущая цена марки превышает $67, средняя цена за год составляет около $60», – добавил вице-премьер.

В конце 2020 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что считает маловероятным сохранение цены на нефть на уровне $50 за баррель и выше в долгосрочной перспективе. По словам министра, Минфин в случае недополучения бюджетом РФ доходов в 2021 г. будет или заимствовать средства, или расходовать средства из Фонда национального благосостояния.

Минфин только в августе потратил на рынке всю валюту, которую приобрел в начале 2020 года, до обвала цен на нефть. В то же время он заявил, что правительство могло бы потратить на поддержку населения больше денег, расширив программы поддержки бедного населения и бизнеса.

Сейчас среднегодовая цена существенно выше и составляет около 60 долларов за баррель, а после решения ОПЕК+ не увеличивать добычу в апреле (в странах кроме России и Казахстана), она выросла до $69 за баррель и остается высокой до сих пор.

ФНБ формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Часть средств ФНБ может быть потрачена после того, как их объем превысит 7% ВВП России. К 1 января 2021 года объем ФНБ достиг 13,545 трлн руб., или 11,7% ВВП.

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