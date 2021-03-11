Разоблачено еще одно преступление наемников из ЧВК «Вагнера» в ЦАР
- 11.03.2021, 12:56
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Инцидент произошел 5 марта, но известно о нем стало лишь сегодня.
Наемники из российской частной военной компании «Вагнер» без суда казнили четырех мужчин в городе Бамбари на северо-востоке Центральноафриканской республики, сообщает местный портал Corbeau News.
Инцидент произошел 5 марта, но известно о нем стало лишь сегодня.
В тот день четверо молодых людей были арестованы российскими наемниками у себя дома, их родители пытались выяснить их месторасположение, безрезультатно. Только спустя двое суток они узнали, что их дети были расстреляны в тот же день после ареста российскими наемниками, которые обвинили их в пособничестве противостоящей действующим властям повстанческой группировке «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).
Издание приводит имена казненных — Махамат, Энди Аллах, Умару Балки и Иоанн Мберепу.
Двоюродный брат последнего Филипп Андипо заявил изданию, что это была внесудебная казнь, которую должна расследовать международная комиссия.