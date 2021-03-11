Судебным исполнителям в Беларуси запретили пользоваться электрочайниками и обогревателями 20 11.03.2021, 13:00

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Власти переходят на режим жесткой экономии.

В Сети появилось фото документа, адресованного начальникам территориальных органов принудительного исполнения Брестской области, пишет tut.by.

В нем сказано, что в марте из-за тяжелого финансового положения вводится «режим жесткой экономии денежных средств». В документе перечисляются некоторые из мер, которые необходимо предпринять: например, исключить отправление заказных писем, не использовать электрочайники и обогреватели, не обращаться за доставкой и заменой воды для бойлера. В пресс-службе Министерства юстиции подтвердили, что такой документ действительно был и что «элементарная экономия электроэнергии и минимизация иных финансовых расходов имеет место во всей системе органов Министерства юстиции».

В письме отмечается, что потребность в денежных средствах по результатам первого квартала 2021 года составляет 873 тысячи рублей, при этом в январе-феврале 2021 года в адрес территориальных органов принудительного исполнения (ОПИ) было в среднем перечислена 621 тысяча рублей. Чтобы сэкономить деньги, территориальным ОПИ предлагается принять меры к сокращению расходов на пересылку почты и перейти на электронное взаимодействие со сторонами исполнительного производства и иными участниками. Отправлять почту можно только в пределах прописанного лимита, заказные письма следует исключить вовсе.

— Необходимо максимально использовать альтернативные способы отправки, фиксирующие факт получения сторонами исполнительного производства необходимых процессуальных документов (СМДО, e-mail, Viber и т.п.), — говорится в документе.

Также в ОПИ Брестской области запрещается использовать электрочайники, обогреватели, обращаться к услугам по доставке и замене воды для бойлера, ремонта картриджей и прочей оргтехники, так как «они оплачиваться не будут». Также в департамент охраны МВД Брестского облисполкома было направлено письмо о невозможности оплачивать услуги по существующим тарифам на 17 объектах.

— В случае, если данных мер будет недостаточно, главное управление юстиции будет вынуждено отказаться от услуг специалистов по документационному обеспечению, согласовав сокращение общего количества ставок до 20, — сказано в документе.

В пресс-службе Министерства юстиции сообщили, что такой документ действительно был.

— В органах принудительного исполнения созданы все условия, чтобы судебные исполнители могли достойно, качественно исполнять свои задачи. Уделяется постоянное внимание вопросу эффективного и рационального использования денежных средств для целей обеспечения деятельности органов принудительного исполнения как со стороны Министерства юстиции, так и со стороны главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов. Элементарная экономия электроэнергии и минимизация иных финансовых расходов имеет место во всей системе органов Министерства юстиции, — комментируют в пресс-службе ведомства.

В Минюсте отмечают, что развитие информационных технологий позволило «не только сократить финансовые расходы на пересылку корреспонденции в процессе принудительного исполнения, минимизировать отправку документов посредством заказной корреспонденции, но и обеспечить оперативность получения сведений».

— Переход от дорогостоящих способов доставки документов к более дешевым, оперативным и доступным (СМДО, электронная почта, гибридная почта и др.) — нормальная практика в деятельности органов принудительного исполнения. Судебные исполнители могут использовать различные средства уведомления участников исполнительного производства, это позволяет действующее законодательство, — говорят в ведомстве. — Относительно договорных отношений с Департаментом охраны МВД следует отметить, что руководство главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов вправе самостоятельно принимать решения относительно перечня охранных услуг, в оказании которых имеется необходимость. В любом случае безусловной их обязанностью является создание безопасных условий работы.

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