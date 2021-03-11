Ученые нашли загадочный дворец женщины с сокровищами, которым 3,5 тысячи лет 4 11.03.2021, 13:13

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фото: Autonomous University of Barcelona

Сенсационное открытие перевернуло представление об обществе бронзового века в Пиренеях.

Ученые провели анализ останков богато украшенной женщины-правительницы, которая была похоронена во дворце бронзового века, и пришли к выводу, что женщины также могли занимать трон.

По данным исследователей, пока сложно узнать истинную степень ее силы, но эта находка может заставить других пересмотреть свои предположения о статусе женщин на протяжении всей доисторической эпохи, пишет Science.

В статье ученые рассказали о гробнице, обнаруженной в 2014 году испанскими исследователями.

Это место было частью общества Эль-Аргар, которое процветало и контролировало территории на юго-востоке Пиренейского полуострова примерно с 2200 по 1550 год до нашей эры.

Гробница лежала под полом большой комнаты, в которой не хватало обычных предметов, таких как инструменты или сосуды для питья, а также церемониальных предметов, которые могли указывать на религиозную функцию.

Под полом ученые нашли глиняный кувшин со скелетами мужчины и женщины. По данным радиоуглеродного датирования, они умерли примерно в 1650 году до нашей эры.

Мужчине было от 35 до 40 лет, когда он умер, женщине - от 25 до 30. Исследователи не могут точно сказать, как они погибли, поскольку на их скелетах нет явно смертельных повреждений.

Также археологи обнаружили погребальный кувшин пары, полный сокровищ. На женщине было несколько серебряных браслетов и колец, ожерелье из бисера и впечатляющая серебряная диадема, украшавшая ее череп.

Этот похожий на корону объект почти идентичен четырем другим, которые были найдены у женщин, захороненных в другом месте Эль-Аргар, примерно в 90 километрах от него.

Авторы отмечают, что инвентарь пары явно указывает на то, что они принадлежали к элите Ла Альмолоя.

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