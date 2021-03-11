Историк рассказал, почему лукашенковский режим близок к повторению судьбы СССР 5 11.03.2021, 13:22

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Фото: onliner.by

Диктаторы чувствуют, когда земля начинает гореть у них под ногами.

Российский историк Андрей Зубов убежден, что ненасильственное сопротивление белорусов приведет к победе, пишет сайт «Радыё Свабода».

– В любой культуре, не только христианской, акт самопожертвования считается высшим актом человеческой силы и мужества и помощи другим. Жертва ради других. Если человек жертвует собой, он больше ничего в физическом плане не приобретает, он погибает, но другие благодаря ему приобретают. В христианской традиции парадигмальной формой является Иисус Христос. Он абсолютно мирно, отказавшись от всякого сопротивления, пошел на смерть.

Кроме образа Христа и наших современных героев в наших странах, довольно много людей выбирали путь ненасильственного сопротивления. И в итоге, даже погибнув, они побеждали. Чтобы освободиться от власти Британской короны, в Индии началось движение Махатмы Ганди. И это ненасильственное движение оказалось более эффективным, чем все формы насильственного сопротивления. Сам Ганди погиб от руки правого индийского фундаменталиста, который, вероятно, мечтал о насильственном варианте победы. И Ганди-символ освобождения.

Тот же Нельсон Мандела провел за решеткой 27 лет, и в результате Южная Африка освободилась от апартеида и коренное население получила власть, за что он и боролся. Ненасильственное сопротивление не дает быстрых эффектов, тогда как насильственное сопротивление может победить в три дня. Насильственное сопротивление, как правило, несет на место одной тирании другую, если не тиранию, то жестокость. Ненасильственное сопротивление не несет жестокости. Это средство, которое действует медленно, но он практически всегда приводит к победе. Таких случаев в мире очень много. И самый главный пример – самого Христа. Я думаю, что и дело белорусских мужественных патриотов, и дело таких же людей в России и во всем мире принесет успех. Более того, это самый правильный путь к победе над тиранией.

Коммунистический режим рухнул в СССР практически из-за ненасильственного сопротивления. Я думаю, что Беларусь и Россия близки к этому. Потому что простые люди, которые являются «социальным болотом» (знают, что не все хорошо, не делают фетиш из Лукашенко и Путина, но привыкли так жить, какие-то деньги есть), если вдруг видят такой подвиг, и у них что-то меняется. А если изменится у многих, режим не устоит. Я почти убежден, что Навальный, Колесникова, Северинец и многие другие выйдут из тюрьмы и будут действовать не как диктаторы, а как обычные политики демократических государств. Такие люди на самом деле освобождают душу народа.

Источник тоталитарных режимов – любовь к себе и страх за себя любимого. Это создает тирании, на этом паразитируют тираны. А такие люди своей нравственной жертвой освобождают других от этого тлеющего чувства и делают их открытыми к добру.

Диктаторы чувствуют, когда земля начинает гореть у них под ногами. В этом смысле диктаторы – трусы. Никогда не забуду, как белорусский диктатор бегал с автоматом в ужасе... Они точно чувствуют этот момент, когда их перестают не то что любить, а когда их перестают бояться. Между моментом, когда народ перестает бояться, и моментом, когда народ прогоняет диктатора, дистанция не такая большая.

Проблема Гитлера в Германии и Сталина в СССР заключалась в том, что их не только боялись, но и любили. Это ужас, но пропаганда так работала, что большинство простых людей их любило, а тех, кто не любил, уничтожили. Сейчас есть интернет, есть открытое информационное поле, и людям легче освободиться, так как они понимают, что любить этих людей не за что. Практически никто не любит ни Путина, ни Лукашенко. Только терпят, но скоро и терпеть перестанут. Так что перспективы неплохие, хотя те, кто решил пожертвовать собой, должны быть готовы к самым трудным моментам, которые могут быть.

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