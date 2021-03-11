«Министр культуры» Крыма матом прервала выступление главы оккупационной администрации 23 11.03.2021, 13:42

6,584

Фото: mkult.rk.gov.ru

Как в анекдоте.

Так называемая "министр культуры" оккупированного Крыма Арина Новосельская выругалась матом на совещании по видеосвязи. Российскую чиновницу возмутила неработающая техника, сообщает "Гордон".

Новосельская прервала выступление назначенного Россией "главы Крыма" Сергея Аксенова фразой "...б твою мать, поставили как обезьяне". Аксенов в ответ попросил чиновницу успокоиться.

"Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли? Коллеги, это что такое", – отреагировал на реакцию "министра" Аксенов.

Осторожно, нецензурная лексика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».