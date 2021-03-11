В пятницу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за снега, метелей и сильного ветра 11.03.2021, 13:40

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Синоптики рассказали о погоде на завтра.

В пятницу, 12 марта, в Беларуси ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности, об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

В пятницу, 12 марта, на большей части территории Беларуси ожидаются осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь, местами сильный снег, метель. Во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду, днем местами по востоку — до 22 метров в секунду.

Аналогичные погодные условия будут в Минске и Минской области. Временами ожидается снег, мокрый снег, во второй половине дня — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами в столице прогнозируется сильный снег и метель, а также усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду.

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