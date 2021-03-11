Дания приостановила использование COVID-вакцины AstraZeneca 11.03.2021, 14:10

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Вчера такое же решение приняла Эстония.

В Дании решили временно прекратить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca после того, как у ряда вакцинированных лиц выявили тромбоз.

Как сообщает Reuters, в стране зафиксировали «серьезные случаи образования тромбов среди вакцинированных».

Управление здравоохранения Дании пока не подтверждает прямую связь между вакциной и образованием тромбов.

«Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающие как из Дании, так и из других европейских стран», — заявил директор Датского управления здравоохранения Сорен Бростром.

Вакцинация препаратом AstraZeneca будет приостановлена на 14 дней. В ведомстве добавили, что шесть других европейских стран приостановили использование партии вакцины от AstraZeneca.

Ранее в Эстонии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной такого решения стали смерть и случай заболевания COVID-19 после вакцинации данным препаратом в Австрии.

Власти Австрии приостановили использование вакцины AstraZeneca 7 марта после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.

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