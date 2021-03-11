«Роскошь в самом центре Минска» 6 Наталья Литовская, «Белсат»

11.03.2021, 14:12

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Фото: https://kvartaldepo.by/en

Кому сейчас нужен квартал для миллионеров?

В квартале Депо у площади Победы строятся первые три дома. В продаже пока два. В них самая маленькая и самая дешевая (90-метровая) квартира с окнами на север и обязательным паркоместом продается за 350 тысяч долларов. За квартиру площадью 126 квадратных метров с паркингом хотят уже 475 тысяч долларов. Это без отделки, так сказать, чистый холст.

Квартал Депо сейчас, пожалуй, самый обсуждаемый. Люди победнее обмениваются мыслями по поводу сноса здания, в котором располагалась культовая галерея Ў. Люди с деньгами обсуждают ценник. Верхушка среднего класса рассчитывала, что сможет переселится сюда из своих приличных квартир – потому что все новое, все будет европейского уровня, от архитектуры до логистики, ну и центр, опять же, площадь Победы. Еще год назад они гадали, сколько будет стоить квадратный метр. Предполагали – 2,5 тысячи долларов за квадратный метр, ну, 2,8 тысячи.

Фота: 34travel / palasatka

В августе 2020-го менеджеры квартала начали прощупывать платежеспособность потенциальных клиентов. Состоятельным гражданам и их женам стали приходить в мессенджерах сообщения, что метр в Депо будет по 3,5 тысячи, и обязательно нужно будет выкупить парко-место за 40. Наблюдала реакцию: это не шутка?

Выяснилось – нет, исследование. После которого маркетологи компании решили: $3500- нормально, будут брать.

Как сформировалась цена продажи?

Всех, конечно, интересовала себестоимость проекта и прибыль застройщика. А-100 покупал землю на аукционе, отдал за площадку около $10 миллионов. Дома можно строить не высотные (ограничения домов диктует историческая застройка вокруг), а это значит, что только площадка «добавит» к себестоимости энное количество сотен долларов. В проекте будут подземные паркинги, – фактически весь комплекс должен на них стоять. Это дорого (отсюда и ценник на паркинг в 30-35 тысяч и обязательство его выкупить в общем-то по себестоимости). Перекладка драгоценных коммуникаций, снос. Проектирование на сложном рельефе, «дорогие» именитые архитекторы, хорошие стройматериалы…

Информация о себестоимости самого жилья – коммерческая тайна, но очень грубо прикинуть можно, – около 2 тысяч. Плюс-минус пару сотен, но, скорее, минус. Так откуда нынешняя цифра?

Фото: https://kvartaldepo.by/en

«На жилье в квартале «Депо» сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили много звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет», – объясняла директор А-100 Девелопмент Светлана Шевлик порталу Realt. И по поводу цены комментировала: стоимость квартир в «Депо» вполне сопоставима с ценами на квартиры, которые продаются сегодня в районе площади Победы и Парка Горького.

Читай, прикинули по рынку, и выкатили максимум. Показали, что комплекс – не для среднего класса, чем невольно его обидели.

И еще кое-что не учли

В комплексе будет 554 квартиры. Швейцарский банк Credit Suisse в 2019-м выпустил ежегодное исследование Global Wealth Report, в котором есть информация о наличии в Беларуси 7400 долларовых миллионеров (раньше, помнится, называлась цифра в 12 тысяч, и даже 20 тысяч, но главное – они есть и их тысячи). Вроде, все сходится – если каждый пятнадцатый миллионер захочет квартиру в Депо, комплекс будет продан.

Что не учли? Время старта продаж. Плохое оно нынче для «элитки», сделки с ценником «для миллионеров» единичны. Судя по сайту Депо там продаж нет.

Кто наши миллионеры? Большие чиновники и «друзья Лукашенко»-бизнесмены. Но это не целевая аудитория Депо, новых из этой категории обслуживает Тапас, старых уже обеспечили коттеджами в Дроздах, Ржевце, Веснинке и за Национальной библиотекой.

Целевая аудитория Депо – владельцы крупных «не прикорытных» бизнесов, топ-менеджмент банков и иностранных компаний. Всем им сейчас просто не до покупки недвижимости. Непонятно, чего ждать от завтрашнего дня. Есть ли для них будущее в Беларуси? Эти люди заняли выжидательную позицию.

И оживятся, когда с будущим все прояснится.

Вопрос, когда это произойдет, волнует всех, но ответа на него пока нет.

Видимо, на светлое будущее рассчитывает и А-100 Девелопмент. Именно прекрасные экономические, социальные перспективы и заложены в эти $3500 за метр, и всю (на мой взгляд – прекрасную) концепцию проекта.

Наталья Литовская, «Белсат»

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