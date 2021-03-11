В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети

В Румынии лыжный инструктор спас группу от медведя и стал звездой Сети4
- 11.03.2021, 14:16
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Видеохит.
На популярном горнолыжном курорте в Румынии смелость инструктора помогла предотвратить вероятную трагедии после того, как к группе лыжников вышел бурый медведь.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Случай произошел в курортном городе Предял – к десятку лыжников-туристов на склоне вышел бурый медведь и приблизился к ним на расстояние буквально нескольких метров.
Зверь не проявлял агрессии, но лыжный инструктор, который был вместе с группой, понимал, что ситуация может быстро измениться. Он скомандовал людям не двигаться, а сам начал отвлекать медведя на себя и разогнался в направлении от группы, заманивая его за собой и оставаясь на безопасном расстоянии. Через десять минут ситуация закончилась спокойно.
Инструктор сумел заснять все событие на свою камеру. Видеозапись опубликовал Facebook-пользователь Stoica Adrian.