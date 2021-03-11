Мнение: Забастовочное движение еще проявит себя 2 11.03.2021, 14:21

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фото: Tut.By

На предприятии «Гродно Азот» сейчас катастрофическая нестабильность.

Telegram-канал «Баста!» поделился наблюдениями своего читателя о ситуации на «Гродно Азоте». Читатель уверен, что забастовочное движение еще проявит себя:

— То новая метла (Ляшенко) сметает всех, кто по его мнению был лоялен к переменам, то экономические показатели резко падают из-за неполадок в работе главных цехов, а теперь еще и слухи о тотальном сокращении сотрудников «убыточных цехов».

Тут я задаюсь вопросом, убыточным цех становится, потому что работник плохо сделал свою работу или верхушкам некуда продавать свою продукцию? Ответ очевиден! Наполненное гбшниками заводоуправление само ведет ситуацию к остановке производства. Репрессии, постоянное хамство и неуважение со стороны начальства, может привести к минимальному саботажу, а саботажем считается, если сотрудники вдруг начнут работать по инструкции, которая написана слишком идеализировано и без опыта работы, по этой инструкции никто не пустит и не остановит ни один цех. Собственно, это мы и имеем на данный момент.

На днях весь Гродно видел полыхание факела. Это значит, что цех аммиак внепланово остановился. К слову, здесь стоит отметить, что на разогрев данного цеха, уходят тонны природного газа, соответственно, завод терпит катастрофические убытки, фактически, оплачивая для Гродно фаер-шоу, сжигая зарплаты в воздухе.

Однако через два дня после пуска данного цеха, он снова останавливается. Со стороны высшего руководства завода летят угрозы о том, что «всех уволят, всех посадят и прочее» (интересно, с кого это он пример взял).

В других цехах тоже происходит что-то странное. Не могут выйти на кондицию (качественный продукт) в течение двух недель!

После этого появляется один вопрос: была ли забастовка такой уж провалившейся? Смена руководства, увольнения части профессионалов, отсутствие нормальных зарплат... В конце концов, власти своей агрессией только топят себя!

Я уверен, что забастовочное движение проявит себя! Пока мы еще здесь — нас не сломить! Станет теплее и мы, взяв робу, начнем снова ходить на работу пешком, а задержав нас за это, они автоматически теряют человека с важного рабочего места, соответственно, теряют свои же средства.

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