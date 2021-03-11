«На политическом поле «бригада» Лукашенко уже абсолютно ни на что не способна» 1 11.03.2021, 14:38

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Страна неминуемо придет в равновесие, где источником власти является исключительно белорусский народ.

Вот уже более полугода белорусы всеми силами противостоят узурпаторскому игу Лукашенко. Каждый по-своему, на своем месте пытается сбросить это опостылевшее «ярмо», пишет телеграм-канал «Минская семибоярщина».

Люди «сыты по горло» властью, которая держится исключительно на силе и безмерной лжи. Это факт.

Лукашенко больше не политик. Это принципиально. Политическими методами решать вопросы он и его «опричники» не в состоянии. У них в руках остался только карательный и кровавый арсенал совершенно сомнительных возможностей. Большинство белорусского общества ничего не ждет от попыток действующей власти проводить «показушные» и ангажированные политические мероприятия. Подобные недавнему «липовому собранию». Мягко скажем, «стерильная» лукашенковская номенклатура, свезенная со всей страны, народ «не впечатлила». Это только усиливает раздражение людей. На политическом поле «бригада Лукашенко» уже абсолютно ни на что не способна. Они политические импотенты. И это главное.

В непонимании данности, видимо, и кроется глубинная ошибка Кремля. Там по старинке рассчитывают, что при определенных условиях действующая власть способна самостоятельно провести политические реформы и мягкий конституционный транзит. Однако Лукашенко и ко ничего легитимного выдать не способны. Это реальность. Ее нужно принять, из этого и исходить. Ведь в абсолютной массе белорусы не столько против конституционного строя, сколько категорически не приемлют персонально Лукашенко. Он просто опротивел и у всех «сидит в печенках». В головах уже произошли те самые пресловутые перемены. Лукашенко и его госаппарат стали чужеродными для Беларуси субъектами. Они существуют в своей параллельной реальности. Сколько способен просуществовать этот «диссонанс» между властью и белорусским обществом? Очевидно одно, это вопрос только времени. Политическая система неминуемо придет в равновесное состояние, где источником власти является исключительно белорусский народ.

Кстати, совершенно глупо и бессмысленно отрицать, что белорусские протесты - один из ключевых факторов-катализаторов недовольства внутри самой России. Протесты из «факультативной» внешней проблемы превратились в острый внутреннеполитический вопрос.

А виной всему, между прочим, один единственный человек с «посиневшими пальцами». Ну и, конечно, упорное нежелание Кремля признать очевидное. Ссылки на коварный запад имеют право быть. Однако дыма то без огня не бывает. Если этот «балласт»(АГЛ) не отцепить – внутрироссийские процессы кратно ускорятся.

Похоже, в Кремле это осознают. Но ведь это же понимает и Лукашенко. Поэтому он из всех сил противостоит выходу на траекторию дважды обещанного в Сочи «конституционного транзита».

Белорусская эволюция достоинства до неузнаваемости изменила сущностный и мировоззренческий базис белорусского, да и российского гражданского общества. С этим нужно считаться и публично недвусмысленно поддержать право белорусов выбрать свою власть. Иного не дано. Народ уже не отступит.

Так что может стоит без всяческих византийских витиеватостей набрать побольше воздуха и просто честно сказать: «Считаем, что белорусский народ достоин иметь право в этом году на честных выборах избрать нового президента. И мы, россияне, его в этом безусловно поддержим». Все иное – от лукавого. А люди это чувствуют и понимают.

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