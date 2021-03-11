Медики назвали напиток, который лучше всего снижает давление 1 11.03.2021, 15:03

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В исследовании приняли участие почти 500 человек из Японии.

Высокое кровяное давление, известный также как гипертония, обычно не имеет симптомов. Однако, когда он растет, повышается также риск инфаркта и инсульта. Некоторые продукты способствуют снижению уровня артериального давления и укреплению здоровья сердца. К таким продуктам относится и томатный сок, пишет u-news.com.ua.

Что касается лучших фруктов и овощей для потребления для артериального давления, новые исследования показали положительный эффект томатного сока.

Установлено, что томатный сок снижает кровяное давление и уровень холестерина у людей, которым угрожают сердечные заболевания. В исследовании приняли участие 481 человек из Японии. Они могли пить столько томатного сока, сколько пожелают. Также они вели "дневники томатного сока", в которых фиксировали, сколько сока они потребляют ежедневно, а также любые изменения состояния здоровья.

Согласно выводам, опубликованным в журнале Food Science and Nutrition, артериальное давление снизилось в среднем на 3% в 94 участников, которые не принимали лекарств от гипертонии. Эффект оказался подобным у мужчин и женщин разных возрастных групп.

Исследование проводили ученые из Токийского медицинского и стоматологического университета.

Другие недавние исследования сообщали о подобных результатах среди людей, страдающих гипертонией первой стадии, а также беременных женщин. Чтобы избежать лишнего натрия, который может поднимать показатели артериального давления, специалисты советуют выбирать несоленый томатный сок.

Исследователи объясняют, что помидоры содержат различные биоактивные соединения, такие как каротиноиды, витамин А, кальций и гамма-аминомасляная кислота, которые могут играть определенную роль в поддержании физического и психологического здоровья, включая профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

Важным также является здоровое и сбалансированное питание, уменьшение потребления соли, увеличение доли свежих фруктов и овощей в рационе, и сокращение количества насыщенных жиров, которые способствуют повышению уровня холестерина и артериального давления.

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