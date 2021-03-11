Антитела против версии COVID-19 из ЮАР оказались способными защитить и от других мутаций 11.03.2021, 15:30

Открытие медиков дает надежду, что новые вакцины будут еще эффективнее.

У людей, которые заразились новым штаммом коронавируса, появляется иммунная реакция, способная затем защитить организм от ряда других версий SARS-CoV-2.

Об этом пишет Nature (перевод — unian.net, добавляя, что мутацию коронавируса под названием B.1.351 впервые обнаружили в конце 2020 года в ЮАР. С тех времен ее связывают со случаями повторного заражения и заболевания на COVID-19. Кроме того, ученые уже выяснили, что несколько доступных сегодня вакцин не такие эффективные против нового варианта коронавируса, как против тех вариантов, которые распространялись в начале пандемии.

Пенни Мур из Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге вместе с коллегами исследовала антитела, которые появились у 89 человек после заражения вариантом B.1.351 и были госпитализированы. Команда обнаружила, что уровни антител у этих пациентов были такими же, как и у людей, которые заражались предыдущими штаммами SARS-CoV-2.

Но затем ученые применили антитела, которые появились у людей после заражения B.1.351, против модифицированной версии ВИЧ, способной использовать белки из шипов коронавируса для заражения человеческих клеток. Антитела успешно побороли вирус, содержавший белки шипов штамма B.1.351, но не только его. Они также заблокировали другие более ранние штаммы коронавируса, а также еще одну мутацию под названием P.1., обнаруженную в Бразилии.

Результаты исследования допускают, что вакцины, созданные на основе генетических фрагментов штамма B.1.351 могут защитить людей от целого ряда вариантов коронавирусов. Сейчас дальше исследования ожидают профессиональную проверку.

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