Операция против ЧВК «Вагнера»: Порошенко дал интервью Bellingcat, а Ермак внезапно отменил встречу 1 11.03.2021, 16:00

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Петр Порошенко и Андрей Ермак

Фото: Коллаж НВ

Расследователи встретились в Киеве также с высокопоставленными сотрудниками украинской разведки.

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал интервью Bellingcat по поводу срыва операции украинских спецслужб против российской ЧВК Вагнера, сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Об этом он в четверг, 11 марта, написал на своей странице в Facebook.

Кроме Порошенко, с главным расследователем Bellingcat Христо Грозевым пообщались также двое высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки, принимавшие участие в спецоперации, «агент НАБУ» Евгений Шевченко, который одним из первых написал о ее провале, народный депутат Михаил Забродский и сам Бутусов.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак, по словам журналиста, от встречи внезапно отказался, хотя ранее сам предлагал провести интервью, чтобы донести позицию ОПУ по поводу данного дела.

«Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым, и отменил интервью с какими-либо спикерами», — заявил Бутусов.

Кроме того, он утверждает, что ОПУ продолжает попытки повлиять на содержание фильма Bellingcat о срыве спецоперации «путем обращений к британскому правительству».

«Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы — видимо, Ермак считает, что журналистика на Западе организована также как контакты ОП с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку», — добавил журналист.

29 июля 2020 года белорусские силовики заявили о задержании 33 боевиков подконтрольной Кремлю неофициальной частной военной компании Вагнера. Спустя несколько дней, 2 августа, прокуратура Беларуси избрала им меру пресечения в виде ареста.

В Минске заявили, что целью бойцов ЧВК была дестабилизация ситуации в стране перед президентскими выборами. Часть задержанных воевала на Донбассе на стороне «ДНР» и «ЛНР». Вопреки ходатайству Украины об их экстрадиции, Беларусь отдала наемников РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение несправедливым и не соответствующим дружественным межгосударственным отношениям.

При этом, по данным журналиста Юрия Бутусова, на самом деле прибытие вагнеровцев в Беларусь было частью операции украинских спецслужб, которые пытались выманить их из РФ. Ранее эти боевики участвовали в боевых действиях на Донбассе и причастны, в частности, к уничтожению самолета Ил-76 в июне 2014 года, в результате крушения которого погибли 49 украинских военнослужащих.

Кроме того, журналистка Янина Соколова обнародовала аудиозапись, на которой предположительно зафиксированы переговоры наемников с вербовавшим их оперативником СБУ под прикрытием.

В свою очередь украинские власти заявили, что никакой спецоперации против ЧВК Вагнера спецслужбы не проводили.

«Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, русскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком «сливе» какой-то там операции», — заявил тогда президент Владимир Зеленский, комментируя обвинения в том, что спецоперацию сорвали сотрудники его Офиса.

В итоге Бутусова и Соколову вызвали на допрос в ГБР по делу о «разглашении секретных сведений».

В декабря 2020 года расследователи Bellingcat заявили, что нашли доказательства планирования спецоперации, которую разработали ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Публикацию первой части расследования запланирована на первый квартал 2021 года.

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