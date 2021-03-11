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Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей

  • 11.03.2021, 17:02
Ряд футболистов «Гомеля» поддержал фанатов, которые объявили бойкот матчей

Футбольные матчи бойкотируются из-за политической ситуации в стране.

Сегодня ряд футболистов клуба поддержал фанатов, разместив у себя это заявление с зачеркнутыми словами «тренеров» и «спортсменов», которые выступили против бойкота матчей чемпионата Беларуси по футболу.

Как сообщает «Трибуна», в число выразивших поддержку фанатам вошли защитники Павел Чикида и Руслан Юденков, а также полузащитник Артем Васьков.

Напомним, целый ряд фанатов белорусских футбольных клубов объявил о бойкоте матчей чемпионата страны по футболу из-за политической ситуации в стране.

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