Антропологи рассказали необычные факты о жизни древних скифов 1 11.03.2021, 16:33

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Долгое время скифы традиционно считались кочевым народом.

Ранее антропологи неоднократно подчеркивали эту его особенность. Однако новое исследование, проведенное на территории Украины международной командой антропологов, поставило под сомнение распространенный стереотип, пишет «Вокруг света. Украина».

Скифы, которые обитали в степях Евразии в VIII-IV веках до нашей эры, действительно часто перемещались. Они совершали набеги на европейские и ближневосточные государства. А также развивали торговые связи.

По этим причинам (а также потому, что никто не доказывал обратное) многие археологи считали скифов кочевниками.

Но антропологи и археологи из США, Украины, Швейцарии, Германии, ЮАР и Австралии недавно установили: кочевой образ жизни был присущ далеко не всем представителям древнего народа.

Мало того, большая часть скифов склонялась к оседлости. Они занимались сельским хозяйством, разводили скот, ремесленничали и строили жилье.

Новое исследование, проведенное под руководством доктора Алисии Р. Вентрески Миллер из Мичиганского университета, показывают другую сторону жизни скифов.

Результаты недавнего изотопного анализа указывают на то, что большинство скифов постоянно жили в своих поселениях.

Команда доктора Миллер измерила изотопы углерода, азота, кислорода и стронция в человеческих зубах и костях из нескольких захоронений скифской эпохи на территории Украины.

Этот вид исследования помогает определить, чем питались древние люди и где обитали. Ученые обнаружили, что часть скифов придерживалась разнообразной диеты, которая включала в себя многочисленные одомашненные культуры. Такой рацион не свойственен людям, которые много перемещались.

Команда пришла к выводу: скифы не были однородной группой. Некоторые, несомненно, часто кочевали. Но большинство вело оседлый образ жизни: разводило скот и выращивало просо.

Модель повседневной жизни скифов, вероятно, была похожа на сегодняшнюю, отметила доктор Миллер. В ней было место горожанам и сельским жителям. Одни были земледельцами, другие – скотоводами, а третьи – ремесленниками. На руках у исследователей есть новые веские доказательства этого.

Результаты работы опубликовал журнал PLOS ONE.

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