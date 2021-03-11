«Вот поверят кредиторы в неизбежность белорусского дефолта — и никуда от него не денешься» 11.03.2021, 16:38

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Финансовый рынок, он же работает по принципу сказки.

Telegram-канал «Письма к дочери» прокомментировал главные события в Беларуси:

— Как я понимаю, со вчерашнего дня в европейских медиа стартовала кампания против участия Беларуси в Евровидении. Вот позавчера они самоутвердились с выбором группы, а вчера уже портал Eurovoix, который это Евровидение освещает, заявил, что принципы конкурса грубо нарушены. Причем их заявление — это же, видимо, только начало. Конечно, организаторы Евровидения – люди с гибкими моральными принципами. Но, одно дело игнорировать письма и комментарии белорусов, и, совсем другое, получить порцию критических отзывов на каком-нибудь BBC. Фазелю же, в конце концов, открыли глаза. Ты скажешь: кому это Евровидение надо? Так властям и надо. Это же их любимая игрушка после хоккея.

Ты, может, все еще думаешь, что я, бывает, слишком нагнетаю про экономику? Так вот тебе солидные, умные люди из агентства Рейтер тоже считают, что хрупкая белорусская экономика приблизилась к дефолту.

Конечно, если брать соотношение выплат по долгам и размер, скажем, золотовалютных резервов вместе с подушкой безопасности Минфина, то дефолт вроде как не близко. Но я так понимаю, что эти солидные люди учитывали не только размер резервов. Я думаю, они брали в расчет и другие факторы.

Например, тот факт, что правительству приходится брать на себя не только свои собственные долги, но и долги предприятий. А еще общее состояние экономики, когда прибыли заводов падают, убытки, наоборот растут, и денег в бюджет прилетает все меньше. Не забыли, наверное, и начавшийся исход частного бизнеса, и всеобщее ожидание девальвации белорусского рубля. А, может, учли даже некоторое своеобразие экономической политики белорусских властей.

Вот за февраль инфляция в годовом выражении ускорилась сразу до 8,7 процента. То есть, темп прироста был в два раза выше, чем за месяц до этого. Конечно, основная заслуга принадлежит ЖКХ, но и все остальное правительство тоже постаралось. Заморозили они цены на некоторые продукты, вот продукты превентивно и подорожали в феврале на 7,8 процента.

А все это вместе очень нехорошо сказывается на настроениях держателей белорусских долговых облигаций. Потому что по какому-то непонятному для меня роковому стечению обстоятельств, все эти инвесторы совершенно не смотрят белорусский телевизор, где им могли бы рассказать про экономические успехи властей. И если датские фонды избавились от белорусских евробондов по соображениям морально-этического характера, то другие могут последовать по их пути уже по вполне прагматичным соображениям. А закончиться все это может даже досрочным предъявлением бондов к погашению. Ну, когда владельцы решат, что лучше уж потерять проценты, но получить хоть что-нибудь.

Финансовый рынок, он же работает по принципу сказки. Я не имею в виду, чем дальше – тем страшнее (хотя для белорусского финансового рынка это тоже актуально). Я имею в виду, что вера на этот рынок влияет не меньше, чем структура платежного баланса. Если люди во что-то верят, то оно обязательно случится. Вот поверят кредиторы в неизбежность белорусского дефолта – и никуда от него не денешься. Поверит народ в девальвацию рубля и скорое падение банков – никто эти банки не спасет.

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