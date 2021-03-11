Что известно про британский штамм коронавируса, который сегодня обнаружили в Беларуси 3 11.03.2021, 16:51

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По информации Минздрава, новый британский штамм обнаружили у тех, кто вернулся из Польши, Украины и Египта.

Британский штамм коронавируса (еще его именуют В.1.1.7) в мире обнаружили осенью 2020 года. Предположительно новый штамм возник у пациента в Великобритании или его завезли из другой страны, где за мутациями коронавируса не следят. Согласно предположениям ученых, штамм мог возникнуть у пациента с ослабленной иммунной системой, которая не смогла побороть вирус, а его организм стал своего рода благоприятной средой для мутации коронавируса. По данным британской лаборатории Milton Keynes Lighthouse Laboratory, уже в ноябре каждый четвертый новый случай заражения в Лондоне был британским, а к середине декабря количество выросло почти до 70%, пишет kp.by.

По информации Всемирной Организации здравоохранения, британский штамм коронавируса распространяется быстрее обычного.

- Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число [число лиц, которых может заразить один больной], которое увеличилось с 1,1 до 1,5–1,7, заявила представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

Также ученые называют британский штамм более смертоносным, в сравнении с привычным коронавирусом. Согласно исследованиям эпидемиологов Эксетера и Бристолябританский штамм оказался на 30-100% более смертоносным. Среди заразившихся британским штаммом из 1000 человек умирали 4,1, а среди тех, у кого определялись другие штаммы ковида, зафиксировано 2,5 случая смертей на тысячу больных.

Одна из особенностей нового штамма в том, что он заразнее для детей и подростков. Об этом рассказала старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

Для нового штамма коронавируса характерны кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах, а вот потеря обоняния менее выражена, чем у китайского коронавируса. Это данные от Национальной статистической службы Великобритании.

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