На магазине в минском Востоке отмывают мозаику, которую начинали закрашивать 1 11.03.2021, 17:33

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Так закрашивали мозаику.

Фото: https://t.me/spadczyna

Фотофакт.

Здание торгового центра «Счастье» в микрорайоне Восток ремонтируют. Во время работ стали закрашивать мозаику, на это обратили внимание минчане. Прошло всего несколько дней — и аутентичные элементы стали отмывать, пишет tut.by.

Дом по адресу проспект Независимости, 155/1 — часть ансамблевой застройки в районе метро «Восток». На торцах четырех зданий изображены большие мозаики Александра Кищенко, которые являются историко-культурными ценностями.

К этим многоэтажкам примыкают блоки общественно-бытового обслуживания, в оформлении которых также использована мозаика из смальты. На прошлой неделе горожане заметили, что ее закрашивают. Даже появилась петиция с требованием восстановить оригинальный вид зданий. Она собрала больше 2 тысяч подписей, отправили ее в Мингорисполком и министерство архитектуры и строительства. Авторы обращения обратили внимание: у мозаик Кищенко нет утвержденных проектов зон охраны, изменение фасада до разработки охранных зон могут повлиять на восприятие историко-культурных ценностей.

Фото: @sciapura

На этой неделе минчане заметили, что мозаику отмывают, сообщил телеграм-канал «Спадчына».

«На Усходзе адмываюць ад фарбы смальту мазаік. На жаль, так проста яе не вярнуць у зыходны стан. Дзякуй усім, хто падтрымаў і хто нас пачуў», — написано в канале.

Министерства культуры не было в перечне ведомств, куда направили петицию, но о ситуации там знают.

— Думаю, замечание горожан правильное. Сама мозаика, которую закрашивали, — не историко-культурная ценность, но вместе с тем она — часть образа, который создают дома на проспекте Независимости, там единый ансамбль, — рассказала начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

Фото: @sciapura

Что касается мозаик Кищенко, которые являются историко-культурными ценностями, то по ним действительно нет проекта зон охраны.

— В кодексе «О культуре» сказано, что на недвижимые материальные историко-культурные ценности разрабатывается проект зон охраны. Как правило, такими объектами являются именно здания. В этом случае сами дома — не в списке ИКЦ, только мозаики Кищенко. У нас не было прецедентов разработки зон охраны на мозаики, но вместе с тем, формально, исходя из положений законодательства, такой проект мог быть разработан. На мозаики могут воздействовать и какие-то рекламные конструкции, пристройки, — что угодно, — пояснили в Минкульте.

Охранное обязательство по сохранению мозаик Кищенко подписало ЖКХ Первомайского района Минска. Эта организация или городские власти могут инициировать и разработку проекта зон охраны, отметили в министерстве.

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