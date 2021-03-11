Немецкий физик придумал, как путешествовать быстрее света, не нарушая законы природы 8 11.03.2021, 17:47

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Практически любая космическая фантастика в той или иной форме содержит описания способов перемещения.

Абсолютно фантастический варп-двигатель, с теоретической точки зрения, интересен тем, что принцип его работы сам по себе не нарушает никаких законов физики. Вот только для работы такого устройства потребуются несуществующие материалы с невозможными свойствами — например, отрицательной плотностью энергии. Однако немецкий физик внимательно изучил более ранние научные работы по теме и нашел хитрую лазейку, которая позволяет хотя бы теоретически описать подобный способ передвижения без использования экзотических и аномальных материй, пишет Nakes science.

Практически любая космическая фантастика в той или иной форме содержит описания способов перемещения быстрее скорости света — ведь путешествия по тысяче лет (в лучшем случае) до ближайшей звезды выглядят невообразимо скучно. Но такова известная на сегодня реальность: открытые до сих пор законы физики запрещают сверхсветовые полеты. Естественно, ученые тоже люди, и не все из них довольны таким положением дел. Поэтому существует множество исследований, направленных на поиск способов «обмануть» ограничения Общей теории относительности (ОТО).

С очередной небезуспешной попыткой выступил немецкий физик Эрик Ленц (Erik Lentz) из Геттингенского университета имени Георга-Августа (University of Göttingen). Он оформил свои весьма многообещающие умозаключения в научную работу, которую опубликовал рецензируемом журнале Classical and Quantum Gravity. И выводы, к которым Ленц пришел, как минимум заслуживают внимания.

В своей работе Ленц предлагает новое оригинальное решение уравнений Эйнштейна для искривленного определенным образом пространства-времени. Фактически, по мнению этого ученого, существует такая конфигурация искривлений, при которых для их создания не требуется отрицательная энергия. В модели Эрика пространство-время образует солитоны — компактные устойчивые единичные волны, сохраняющие форму и постоянную скорость движения в неустойчивой среде.

Правда, есть нюанс: несмотря на всю теоретическую реалистичность выкладок, для создания такой волны все равно потребуется фантастическое количество энергии. Фактически, чтобы создать из солитона пространства-времени устойчивый пузырь диаметром 100 метров, потребуется преобразовать в энергию массу трех десятков Юпитеров. Но это все равно проще, чем придумать вещество с отрицательной плотностью энергии.

Ленц отмечает, что во время подготовки вычислений он уже нашел несколько путей для повышения эффективности модели. А если учесть другие научные работы по теме, возможно удастся снизить количество требуемой для создания такого пузыря энергии на 30-60 порядков. Это будет следующим этапом изысканий молодого физика.

«Лазейку» в существующих физических моделях Эрик нашел, изучая несколько десятков уже опубликованных научных статей, посвященных сверхсветовому движению. В частности, его идея по виду сильно напоминает знаменитый Пузырь Алькубьерре. На деле сходство есть, но оно заключается лишь в принципе перемещения быстрее скорости света — помещении космического корабля в статичную область пространства, которая движется за счет формирования волн перед ней и за ней в пространстве-времени. Отличается же сам механизм создания этих волн.

Может показаться, что подобные исследования — бред сумасшедших ученых. Но это важная область исследований, тестирующих ограничения известных «теорий всего», главная из которых — ОТО. Несмотря на множество спорных идей, такие изыскания получают некоторое финансирование, причем даже для проведения практических экспериментов. В некоторых из них уже наблюдались эффекты, требующие пристального изучения, поскольку они не вписываются в предсказанные следствия теории относительности.

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