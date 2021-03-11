Израиль заявил, что его армия получила «коллективный иммунитет» от коронавируса 11.03.2021, 17:53

Израильская армия стала первой в мире, которая достигла этой цели.

В четверг, 11 марта, армия обороны Израиля объявила, что их кампания вакцинации от коронавируса успешно дала войскам «коллективный иммунитет».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Times of Israel.

Таким образом израильская армия стала первой в мире, которая достигла этой цели.

«После 10 недель (с начала вакцинации) я могу заявить, что ЦАХАЛ — первая армия в мире, которая достигла коллективного иммунитета», — сказал глава Управления военной технологии и логистики ВС Израиля Ицик Тургеман.

По состоянию на четверг, 11 марта, около 81% военных страны получили вакцину от COVID-19 или уже заразились этим вирусом в прошлом, получив от него иммунитет. До конца следующей недели их количество должно увеличиться до 85%.

Главный санитарный врач ЦАХАЛ бригадный генерал Алон Гласберг заявил, что полученный «коллективный иммунитет» даст возможность солдатам и офицерам вернуться к привычному ритму несения службы.

С 20 декабря 2020 года Израиль проводит массовую вакцинацию населения от коронавируса. Используют в основном препарат Pfizer.

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