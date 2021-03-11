Связана с Медведчуком: СБУ разоблачила схему ввоза некачественных нефтепродуктов в Украину 5 11.03.2021, 18:14

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Виктор Медведчук

Фото: Reuters

Открыто уголовное дело.

Украинские правоохранители разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через крупную сеть АЗС и проводят более 140 обысков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, пишет «Новое время».

По данным следствия, должностные лица ряда субъектов хозяйствования, которым принадлежит «известная сеть АЗС», организовали незаконный ввоз в Украину, в том числе с территории России, топлива.

«Ввоз осуществлялся вне таможенного контроля и с сокрытием реальных объемов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн», — сказано в сообщении.

Правоохранители проводят более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 АЗС и двух отделениях таможенного оформления.

Как сообщает пресс-служба СБУ, открыто уголовное производства по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

По данным информированного источника НВ в правоохранительных органах, речь о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с кумом президента РФ, лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Ранее профильное издание enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании сообщило об обысках на сети АЗС Glusco.

Компания Glusco Ukraine является дочерней структурой Glusco Energy S.A. (Швейцария), которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A. Швейцарская Proton Energy Group — международный трейдер, основанный в 2009 году. В 2016 году компания стала оператором проекта поставок дизтоплива по нефтепродуктопроводу Самара — Западное направление. Конечным бенефициаром компании является Нисан Моисеев.

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