В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ 11.03.2021, 18:33

фото: nac.gov.ru

Был объявлен режим контртеррористической операции.

В Махачкале 11 марта неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В Советском районе столицы Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции, передает svoboda.org.

Нападавший был убит. Сообщается, что он был членом некой международной террористической организации. На месте перестрелки якобы были найден автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника". О пострадавших или убитых в ходе перестрелки сотрудниках правоохранительных органов не сообщается.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что перестрелка началась, когда сотрудники ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия по поводу информации о подготовке теракта.

Предыдущее нападение на полицию в Махачкале произошло 27 февраля. Тогда был ранен сотрудник МВД и двое нападавших, один из которых позднее скончался в больнице.

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