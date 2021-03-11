Четыре экс-президента США снялись в ролике в поддержку вакцинации 4 11.03.2021, 20:00

Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон

фото: reuters

В проекте приняли участие Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер.

Четыре бывших президента США приняли участие в новой рекламной кампании в поддержку вакцинации от коронавируса, передает «Голос Америки».

В видеоролике, снятом некоммерческой организацией Ad Council, бывший президент Билл Клинтон говорит: «Мы потеряли уже слишком много людей и понесли слишком большие потери».

В ролике также показана фотография Клинтона и его супруги Хиллари, снятая в тот момент, когда им делали прививку от коронавируса.

Бывший президент Джордж Буш-младший говорит: «Для победы над этой пандемией важно, чтобы наши сограждане проходили вакцинацию».

В видео также показано, как делают прививки Буш и его супруга Лора, а также экс-президент Обама с супругой Мишель и экс-президент Джимми Картер с супругой Розалин.

Бывшие лидеры рассуждают о том, что они будут делать после вакцинации. Обама рассказывает, что его семья собирается навестить маму Мишель, чтобы поздравить ее с днем рождения.

Буш с нетерпением ждет дня, когда можно будет смотреть матчи Главной лиги бейсбола на переполненном стадионе команды Texas Rangers.

В конце ролика Картер резюмирует: «Все зависит от вас».

Бывший президент Дональд Трамп, который перенес коронавирус и был госпитализирован, в ролике участия не принимал.

В конце видео зрителям рекомендуют сайт, где представлена информация о различных вакцинах, процессе их регистрации и процессе вакцинации.

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