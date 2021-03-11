Четыре экс-президента США снялись в ролике в поддержку вакцинации

Четыре экс-президента США снялись в ролике в поддержку вакцинации4
- 11.03.2021, 20:00
В проекте приняли участие Барак Обама, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Джимми Картер.
Четыре бывших президента США приняли участие в новой рекламной кампании в поддержку вакцинации от коронавируса, передает «Голос Америки».
В видеоролике, снятом некоммерческой организацией Ad Council, бывший президент Билл Клинтон говорит: «Мы потеряли уже слишком много людей и понесли слишком большие потери».
В ролике также показана фотография Клинтона и его супруги Хиллари, снятая в тот момент, когда им делали прививку от коронавируса.
Бывший президент Джордж Буш-младший говорит: «Для победы над этой пандемией важно, чтобы наши сограждане проходили вакцинацию».
В видео также показано, как делают прививки Буш и его супруга Лора, а также экс-президент Обама с супругой Мишель и экс-президент Джимми Картер с супругой Розалин.
Бывшие лидеры рассуждают о том, что они будут делать после вакцинации. Обама рассказывает, что его семья собирается навестить маму Мишель, чтобы поздравить ее с днем рождения.
Буш с нетерпением ждет дня, когда можно будет смотреть матчи Главной лиги бейсбола на переполненном стадионе команды Texas Rangers.
В конце ролика Картер резюмирует: «Все зависит от вас».
Бывший президент Дональд Трамп, который перенес коронавирус и был госпитализирован, в ролике участия не принимал.
В конце видео зрителям рекомендуют сайт, где представлена информация о различных вакцинах, процессе их регистрации и процессе вакцинации.