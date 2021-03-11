Средняя зарплата в Молдове превысила 500 долларов 1 11.03.2021, 22:24

В реальном секторе — 520 долларов.

Согласно данным Национального бюро статистики страны, среднемесячный заработок молдаван в четвертом квартале 2020 года превысил 500 долларов.

В IV квартале 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата составила 8859,9 леев (это чуть более 500 долларов в эквиваленте), увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 13,4% по сравнению с IV кварталом 2019 года.

В реальном секторе экономики среднемесячная заработная плата выросла до 9198,9 леев (чуть более 520 долларов).

Самые высокие показатели среднемесячного заработка в IV квартале 2020 года были зарегистрированы в следующих областях: информация и связь, финансовая и страховая деятельность, производство и поставка электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и воздуха.

Самые низкие показатели среднемесячного заработка были зарегистрированы: в гостиничном секторе и общественном питании, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в сфере искусства, культуры и развлечений.

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