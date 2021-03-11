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СНБО Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма

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  • 11.03.2021, 22:51
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СНБО Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма

Работа над документом велась более года.

Совет национальной безопасности и обороны утвердил проект Стратегии деоккупации Крыма, сообщает пресс-центр СНБО.

«Это первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, который дает четкий указатель, каким образом мы будем двигаться в вопросах деоккупации Крыма», - рассказал Данилов по итогам заседания СНБО в четверг, 11 марта.

Полное название документа - "Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь". По словам секретаря СНБО, работа над документом продолжалась более года. К ней были привлечены многие институции, включая Меджлис крымскотатарского народа.

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