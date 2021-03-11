Мэй Маск: В космос лететь готова вместе со всеми детьми 1 11.03.2021, 23:09

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Мэй Маск

Фото Getty

У 72-летней Мэй Маск трое детей и двенадцать внуков.

"Мне хотелось убрать некоторые печальные страницы моей биографии, но дети попросили этого не делать, ведь многие женщины в этих историях могут узнать себя", - Мэй Маск, модель и мать Илона Маска.

В то время как современное общество ставит под сомнение влияние родителей на развитие умственных способностей детей, модель и инфлюенсер, мать миллиардера и генерального директора компании Tesla Илона Маска представляет свою новую книгу – "Женщина, у которой есть план: правила счастливой жизни". В ней автор рассказывает, как вырастить гения и перевоспитать себя

Мэй Маск дала Metro эксклюзивное интервью, в котором рассказала про воспитание детей, страсть к работе и про насилие, которому она подвергалась в браке. Маск в своё время была вынуждена кардинально изменить жизнь и покинуть Южную Африку, где она рассталась с мужем. С тремя детьми – Илоном, Кимбалом и Тоской – она начала всё с чистого листа в США. Хотя теперь Маск живёт в роскоши, она всё ещё вспоминает о тяжёлых временах, когда единственной её целью было обеспечить себе пропитание и крышу над головой.

- Что вдохновило вас на написание книги?

- Мой литературный агент хотел, чтобы я написала книгу, потому что, по его словам, мне есть что рассказать. Я записала историю своей жизни на диктофон, и после расшифровки мы вместе с агентом редактировали текст. Мне хотелось убрать некоторые печальные страницы моей биографии, но дети попросили этого не делать, ведь многие женщины в этих историях могут узнать себя.

- Было тяжело делиться этим?

- Да, было очень неприятно, особенно потому, что о них не знали мои родственники – два брата и сестра-близнец. Мы, женщины, сталкиваясь с трудностями, не делимся ими с близкими, потому что не любим жаловаться. Они были очень удивлены, ведь тогда мне стоило связаться с ними, попросить финансовой помощи, моральной поддержки. Но нам с детства прививали самостоятельность, и когда мы принимали решение, то должны были нести за него ответственность. Так что я взяла на себя ответственность и прошла это испытание. Однако теперь я советую женщинам просить поддержки у семьи или друзей, если они оказались в похожей ситуации.

В ответ на мою книгу многие женщины рассказывают, как они избавились от несчастливых отношений или переехали в другую страну. Для меня это поразительно, я в восторге.

- Рисковать во всём – девиз вашей семьи?

- Да, попытаться измениться и открыть своё дело очень страшно, но если вы хотите расти и двигаться вперёд, то должны это сделать. Если вам комфортно в вашем положении, тогда и предпринимать ничего не нужно. Но мне кажется, что мою книгу читают люди в поисках лучшей жизни, что не может меня не радовать.

- Вам известен секретный способ побороть страх?

- Нет. Мне самой всегда было страшно меняться. В браке я утратила уверенность в своих силах. И только сейчас, в 72 года, когда я окружена заботой и нахожусь в благоприятной обстановке, её возвращение стало вопросом времени. Как любая мать, я всё время чувствую страх, это чувство никогда меня не покидает. У меня трое детей и двенадцать внуков, я постоянно беспокоюсь об их здоровье. Пока они растут и взрослеют, неизбежно возникают моменты, когда им становится плохо и больно, поэтому я не могу перестать волноваться.

- Какие советы вы даёте своим детям и внукам?

- Они должны быть независимыми, милосердными, внимательными к другим людям и требовательными к себе, а также должны постоянно заниматься самообразованием. Когда я провожу время со своими двенадцатью внуками, я не играю с ними, они играют друг с другом. У них множество совместных занятий. Мой семилетний внук играет с пятнадцатилетним, не ощущая разницы в возрасте, потому что игры у них одни и те же.

- Илон считается одним из гениев нашего времени. Вы считали его особенным, когда он был ребёнком?

- Да. Я с самого его рождения знала, что он гений, но то же касается и остальных моих детей. Быть гением тяжело, потому что это большая ответственность. Вся семья восхищается Илоном, но нам бы не хотелось оказаться на его месте, потому что ему так много приходится брать на себя. Я рада, что он использует свой талант обучаясь. Иногда гении создают изобретения и не находят им применения. Илон знает, как правильно жить, и мы чувствуем за него гордость, но при этом не хотим быть им.

- Вы воспитывали его как гения?

- У меня не было времени этим заниматься, потому что я заботилась ещё о двух детях и всё время работала. Они знали, что я всегда приду к ним на помощь, но у меня не было возможности посвящать себя только одному ребёнку. Я считаю, что детям нужно прививать самостоятельность.

- Вы одна из наиболее значимых моделей в мире. Как вы ухаживаете за собой в 72 года?

- Я слежу за собой, потому что мне нравится поддерживать своё здоровье. Моя диета описана в книге. Я веду очень активный образ жизни: выгуливаю собаку три раза в день и, так как теперь спортзалы в Лос-Анджелесе закрыты из-за коронавируса, тренируюсь дома. Контролируя вес, контролируешь свои здоровье и энергию.

- Какие продукты вы исключили из своего рациона?

- Никакого шоколада, мороженого, тортов и печенья, потому что я могу довести себя ими до сахарной комы.

- Считаете ли вы себя новатором?

- Я думаю, что вдохновляю женщин на поиски себя. Если собственное дело или профессия не приносит женщине или мужчине удовольствие, им необходимы перемены. Хоть этого и тяжело добиться, но человек должен быть там, где его будут ценить за талант.

- Про пенсию не думаете?

- Моя мать вышла на пенсию в 96, а я надеюсь выйти позже. Возраст для меня не помеха. Мне нравится быть независимой, я всегда такой была. Я обожаю умственный труд. Как диетолог, я постоянно слежу за научными открытиями, иначе меня лишат врачебной лицензии.

- Полетели бы вы в космос со своим сыном Илоном на Space X?

- Если другие мои дети, Кимбал и Тоска, захотят этого, то я отправлюсь вместе с ними. Посмотрим. Прежде чем я полечу, пускай построят мне дом на Марсе.

- Вы ездите на Tesla?

- Само собой. У меня это уже вторая. Илон всегда дарит мне самые лучшие экземпляры. Советую попробовать, это ощущается как будто управляешь ракетой. Я больше не признаю другие машины.

- Недавно было 8 Марта. Нужно ли как-то менять отношение к женщинам в обществе?

- Женщины должны больше помогать друг другу, а мужчинам стоит оказывать им поддержку. Когда женщине исполняется 50, в глазах окружающих она больше не представляет ценности, тогда как мужчины в этом же возрасте становятся президентами и генеральными директорами компаний. Это нужно исправлять. Нам всем нужно стать лучше, и тогда мы увидим больше женщин у власти. Если бы государствами руководили женщины-президенты, то мир бы стал добрее, а нам это сейчас так нужно.

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