Почему Навальный вернулся в Россию 1 11.03.2021, 23:17

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алексенй навальный

Правильно ли просчитал варианты лидер российской оппозиции.

Главный редактор радио "Эхо Москвы" заявляет, что рискованное возвращение Алексея Навального в РФ было спецоперацией, проделанной агентами российских спецслужб, внедренных в его ближайшее окружение. Что думают об этом эксперты программы "Лицом к событию"? А также: ФБК, в свою очередь, в обслуживании интересов ФСБ обвиняет "Медузу". А также: Соловьев стучит на всех подряд. Гость студии - политолог Станислав Белковский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Елена Рыковцева: С нами сегодня Станислав Белковский. Я объявляю программу сегодняшнего разговора, она состоит из трех частей. Во-первых, мы обсуждаем громкое заявление Алексея Венедиктова о том, что не случайно, не спонтанно Алексей Навальный рискованно вернулся на родину в Россию, что у Алексея Венедиктова то ли сведения, то ли подозрения, что его к этому сподвигли, подтолкнули к этому очень опасному шагу, мы знаем, чем этот шаг закончился, его собственные друзья, сторонники, которые оказались завербованными агентами охранки, спецслужб, чего-то такого явно российского, явно нехорошего. Вторая тема тоже связана с обвинениями в сотрудничестве со спецслужбами. На этот рад Иван Жданов, ФБК, обвиняет "Медузу", издание, которое многие из вас любят, читают, в том, что она на потребу ФСБ опубликовала данные о численности протестных акций в защиту Алексея Навального. Третья тема, у нас есть замечательный персонаж, он превратился в абсолютную пародию, над ним смеются, не устают люди посвящать ему видео, клипы, шутки, пародии – это Владимир Соловьев. Я каждый раз зарекаюсь его здесь цитировать, но тем не менее, сегодня было невозможно удержаться, потому что он просто всех заложил, всех сдал, даже Первый канал, ТНТ и пр. О том, как стучит Соловьев, мы сегодня тоже поговорим. Я начну не с версии Алексея Венедиктова, а с версии Станислава Белковского. За это время до того, как вчера выступил Венедиктов, вам стало яснее, что двигало Алексеем Навальным в колонию?

Станислав Белковский: Во-первых, я хочу сказать, что сегодняшний выбор вами эксперта и гостя более, чем оправдан, поскольку много лет тесно связан с организацией ФСБ, более того, вхожу в ее руководство – это Фонд Станислава Белковского, который я практически возглавляю. Кто же, как не я, должен рассуждать на эти темы. Я считаю, что такое решение Алексей Навальный мог принять только сам. С точки зрения моего понимания его психотипа он человек не только самостоятельный на уровне мышления, а весьма мнительный. Вряд ли бы он поддался чьим-то влияниям, пусть даже близких соратников, при принятии такого уровня решений, нет, конечно. Это размышления из области, почему Иосиф Сталин не был готов к нападению Адольфа Гитлера. Есть много исторических версий о том, что был готов, не рассчитал время. На мой взгляд, Иосиф Сталин не был готов к нападению Гитлера, поскольку он ставил свою интуицию, которая говорила, что Гитлер не нападет, гораздо выше, чем любую информацию, политические выкладки людей любой близости к нему. То же самое в миниатюре случилось с Алексеем Навальным. Я думаю, что он интуитивно считал, что его не посадят, потому что народ выйдет на улицы, но даже если его посадят, то пройти через тюрьму – это неизбежный этап для закрепления его в нише оппозиционного политика и политзаключенного номер один. То есть я никакой интриги там не вижу. Кроме того ФСБ и Кремль, здесь никаких разночтений в позиции ФСБ и Кремля по таким вопросам быть не может. ФСБ никогда не предпринимает никаких несогласованных с Кремлем действий, не действует без указаний Владимира Путина в вопросах такого уровня деликатности, как судьба Навального. Они совершенно не были заинтересованы в его прибытии – это создало для них проблему. И то, что против Алексея Анатольевича было возбуждено уголовное дело по 159 статье о мошенничестве с Фондом борьбы с коррупцией Следственным комитетом, и то, что Федеральная служба исполнения наказаний обратилась с просьбой заменить ему условный срок на реальный, все это случилось в декабре и было широко объявлено. Было послание Навальному – не возвращайся ни в коем случае. Поэтому если в окружении Навального есть советчики, внедренные от лица ФСБ, они должны были советовать ему не возаращаться.

Елена Рыковцева: Или это была хитрая психологическая приманка понимания человеческих механизмов, что назло, я покажу, что я вас не боюсь.

Станислав Белковский: Это было глубоко внутреннее решение. Я уверен, что даже супруга не могла существенно повлиять на него в таком вопросе. Это психология вождя. Я Иосифа Сталина вспомнил не случайно. Конечно, между ними дистанция огромная историческая и прочая, но в чем-то они близки. Навальный замкнут на себе, он свою оценку ситуации ставит всегда заведомо выше других оценок.

Елена Рыковцева: Давайте мы послушаем Алексея Венедиктова. Я, конечно, звала его в эфир, но он немножко приболел сегодня. Он вчера говорил о том, что он думает о толчке для возращения Навального в эфире, который назывался "Дай Дудя" на "Эхо Москвы".

Елена Рыковцева: Ну и продолжение тоже было.

Елена Рыковцева: Кого Алексей Венедиктов имеет в виду, говоря ближайшее окружение Алексея Навального?

Станислав Белковский: Я только что напомнил о своем сотрудничестве с ФСБ многолетнем, так я напомню о своем многолетнем сотрудничестве с "Эхом Москвы", на всякий случай делаю оговорку, что я глубоко уважаю Алексея Венедиктова, считаю его мощным аналитиком, одним из самых информированных людей в стране, чтобы он на меня не обижался, ничто не омрачало наше сотрудничество, поскольку я с ним в данном вопросе категорически не согласен. Поскольку исторические аналогии всякие уместны лишь до определенного предела. Во-первых, такого типа провокаторы бывают в коллегиальных структурах, которыми были оппозиционные партии императорской России начала века, эсеры и большевики. Вождь всегда сам по себе, он не настолько зависим от внедренных агентов. Я не вижу в близком окружении Навального кандидатов на этот пост, хотя у меня нет и не может быть такой информации, может быть они там и есть. Главный мой аргумент против реакции Венедиктова, что Кремль не был заинтересован в прибытии Навального в Россию.

Елена Рыковцева: Вы же сами говорите, что Кремль неоднороден.

Станислав Белковский: В данном вопросе он абсолютно однороден.

Елена Рыковцева: Получается, вы считаете, что Алексей Венедиктов считает, что Кремль в его возвращении был заинтересован?

Станислав Белковский: Из этого текста вытекает, что те самые агенты-провокаторы, которые сподвигли Алексея Анатольевича прибыть в Россию, работают на Кремль, а Кремль хотел заполучить Навального в тюрьму. Нет, Кремль не хотел заполучить Навального в тюрьму, Кремль хотел, чтобы Навальный сколь угодно долго оставался за границей. И здесь все эти легенды, что есть какой-то политический блок Кремля, который хочет обращаться с Навальным мягко, а силовой жестко – это ерунда, здесь я подписываюсь кровью, что это ерунда. Никаких разных позиций в окружении Путина по этому вопросу нет. Кремлевские кланы борются за деньги, за собственность, за назначение на министерские посты, но не по поводу Навального, где очень строго выдерживается одна-единственная линия, определяемая непосредственно лично Владимиром Владимировичем.

Елена Рыковцева: Вы считаете, учитывая, что ты да я, да мы с тобой вокруг Навального, всего их три человека – Албуров, Мария Певчих, Леонид Волков. На кого он указывает?

Станислав Белковский: Я не могу сказать, на кого указывает он. Лично я никого из этих людей не считаю подозреваемыми. Если исходить из психотипа Алексея Навального, который считает себя, безусловно, выше остального человечества, опирается при этом на большой опыт политических успехов с минимальными ресурсами, которые подкрепляет его представления о себе, то тогда приходится признать, что единственный и главный объект ФСБ РФ – это сам Навальный. Потому что только он мог убедить себя принять такое решение, больше никто. Какой здравомыслящий человек мог убедить Навального, что тот не сядет?

Елена Рыковцева: Почему я придаю этому такое большое значение? Потому что те люди, которые хорошо знают Алексея Венедиктова и то, что он говорит, как он анализирует, они говорят, что он ничего не делает случайно. Прошло столько времени, его увезли в колонию, он уже в СИЗО, и вдруг Алексей Венедиктов вчера выступает с этим заявлением. Многие люди сказали, что это неслучайно, что-то он узнал. У нас есть опрос небольшой троих экспертов, которых мы тоже опросили, что они думают об этой версии, об этой новой постановки вопроса, новом видении возвращения Алексея Навального Алексеем Венедиковым.

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