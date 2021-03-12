Госдеп США назвал условия для введения новых санкций против «Северного потока-2» 12.03.2021, 8:03

Вашингтон будет постоянно отслеживать деятельность, которая происходит в регионе строительства газопровода.

Соединенные Штаты несомненно введут ограничения в отношении компаний, занятых в работах над проектом Северный поток-2, если их деятельность подпадает под критерии санкций США.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в ходе регулярного брифинга в Вашингтоне, сообщает nv.ua.

«Мы будем продолжать оценивать деятельность, которая продолжается в регионе (строительства Северного потока-2 — ред). Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь — и у вас не должно быть сомнений — что нынешняя администрация будет придерживаться закона», — заявил представитель Госдепа.

Прайс подчеркнул, что принятые в США законы, в том числе PEESA и PEESCA, обязывают наказать субъекты хозяйствования, вовлеченные в строительстве газопровода.

«Я думаю, вы услышите больше нас об этом», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства США.

Live now! @StateDeptSpox Ned Price briefs reporters from the U.S. Department of State. https://t.co/bLOcqRBBJi — Department of State (@StateDept) March 11, 2021

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США могут ввести дополнительные санкции в отношении участников проекта по строительству газопровода Северный поток-2 .

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что позиция администрации Байдена по газопроводу остается «ясной и неизменной» .

«Строительство газопровода сделает Украину и Центральную Европу уязвимыми для России и идет вразрез с целями стран Европы по энергетике и безопасности», — говорила Псаки.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые ограничения, предусмотренные оборонным бюджетом США на этот год. Они коснутся компаний, которые будут сертифицировать достройку Северного потока-2. Из-за новых санкций более 20 европейских компаний вышли из проекта.

С декабря 2019 года действуют санкции США в отношении иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, из-за которых швейцарско-нидерландская компания Allseas прекратила подводное укладки труб. Работы по строительству газопровода не велись около года.

6 февраля Россия возобновила укладки труб Северного потока-2 в Дании за 413 дней после остановки из-за санкций США.

Украина считает Северный поток-2 политическим проектом, который нужен России для того, чтобы прекратить транзит газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему.

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