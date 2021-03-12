Россия денег не дала: когда дефолт настигнет Таракана? 12.03.2021, 9:19

Обслуживание госдолга Беларуси стоит непомерно дорого.

Грозит ли Беларуси дефолт и что значит включение экспертами Tellimer и JPMorgan нашей страны в число слабых экономик, находящихся под ударом, рассказал Myfin.by старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Что произошло?

Беларусь внесли в список преддефолтных стран. Так как власти набрали слишком много долгов, наша страна оказалась, по мнению аналитиков Tellimer и JPMorgan в список стран с угрозой близкого дефолта.

Myfin.by спросил у Льва Львовского, – что означает соседство с такими «процветающими» странами, как Ямайка, Тунис, Эквадор, Шри-Ланка, Эфиопия, Лаос…

Не только на цифры глядя

– Скорее всего, при составлении этого рейтинга дефолтных стран, брались в расчет не данные бухгалтерских книг, а мнения экспертов, которые опираются не только на голые цифры.

Предположу, что на выводы экспертов (и резкое изменение в рейтинге позиций Беларуси) оказала влияние новая расстановка: если ранее предполагалось, что Россия всегда придет на помощь белорусским властям, то теперь аналитики уже не уверены в том, что в случае обострения финансовых проблем у белорусских властей Россия поможет, всенепременно покроет любую недостачу, перекредитует и уведет от дефолта.

Именно с этим может быть связано изменение мнения экспертов, и резкое падение Беларуси в рейтинге, а не с тем, что за год ликвидная часть ЗВР серьезно «усохла», или же вакцинация в стране не имеет должного размаха.

К тому же, наш долг (если сравнивать с другими странами) в процентах от ВВП невелик. Но дело в том, что он очень дорогой.

Сегодня многие ведущие экономисты смотрят не на объем госдолга, а на стоимость его обслуживания.

Именно по последней метрике мы находимся в худшем положении. Ведь у США действительно громадный госдолг, но все готовы с радостью дать им денег под едва ли не нулевую ставку. А белорусским властям готовы давать: только в валюте, и только под высокие проценты.

Так, в 2021 году белорусские власти должны выплатить $1,9 млрд собственно долгов и $1,1 млрд долларов – проценты по их обслуживанию.

Проблемы игнорируются

Могли эксперты опираться еще и на то, что западные страны ввели санкции против белорусских властей?

– Могли. Но скорее они брали в расчет то, что в стране правовой дефолт, белорусская экономика сейчас находится в кризисной фазе, при этом правительство этот кризис игнорирует, а иногда противоречит само себе. Так как Роман Головченко порой выступает с тезисами, что нужно реформировать экономику, что в ней есть проблемы и их нужно решать, а на следующий день может заявить о том, что все хорошо.

С такими же заявлениями (о том, что проблем нет и все хорошо) выступает и Лукашенко, но затем предпринимает шаги, которые только ухудшают экономическое положение.

А так как, во-первых, правительство продолжает игнорировать нарастающие проблемы, во-вторых, у экспертов пропала уверенность в том, что Россия поможет, и к этому добавилось то, что белорусские власти наглухо закрыли себе возможность кредитоваться на Западе, то аналитики и поместили нашу страну в список преддефолтных государств.

В последние годы белорусская экономика не растет, и валютные поступления не растут, мало того – есть большая вероятность, что они вовсе будут падать, власти постоянно берут новые кредиты, чтобы выплачивать старые – этакая долговая пирамида.

Россия денег не дала

В этом власти не видели проблемы – расплачиваться-то придется не им, а будущим поколениям белорусов…

– Да, в этом нет большой проблемы, пока белорусским властям готовы давать в долг. Но после начала политического кризиса источников финансирования стало меньше. Сейчас вариантов получить кредит в международных финансовых институтах нет никаких. Не готовы давать в долг страны Европы и США, а некоторые вовсе избавляются от белорусских облигаций. К тому же по риторике белорусских властей по отношению к Западу (тем же заявлениям МИДа) понятно, что о попытках диалога речи не ведется, как и о диалоге с оппозицией.

В итоге единственным вариантом осталась Россия, но и здесь не все так однозначно.

В конце 2021 года она рефинансировала $1,5 млрд кредита, но недавняя попытка Лукашенко согласовать «переназначение» $3 млрд, выделенных на строительство АЭС, и взять их либо живыми деньгами, либо пустить на покупку товаров и вооружений провалилась.

Так как из слов Лукашенко и полного отсутствия комментариев Путина можно сделать вывод, что выделение $3 млрд не было согласовано.

Ведь прошла не одна неделя с их сочинской встречи.

Что в итоге?

Чем грозит громкое заявление Reuters?

– Для обслуживания текущих долгов белорусским властям нужно их рефинансировать, а занимать практически не у кого, да и Россия не очень стремится это делать. Но в целом, нет причин полагать, что в 2021 году нас ожидает дефолт.

Само включение в число стран, находящихся в преддефолтном состоянии, мало чем грозит – кредитные рейтинги важны, когда госдолг открыто торгуется на рынках, когда есть частные и государственные инвесторы, вложившиеся в эти бумаги.

А так как никакая европейская страна и не думает давать в долг Беларуси, изменения нашего рейтинга ни на чем не скажется.

Россия дает больше «политические» кредиты, поэтому в Кремле не сильно смотрят на рейтинги. Они и так знали, что являются нашим последним кредитором, и наш долг и так станет дороже.

Да, отнесение к группе уязвимых стран, госдолг которых становится все более тяжелым, и исполнять обязательства по которому странам крайне сложно – сильный имиджевый удар, но он куда меньше нанесенного стране с августа 2020-го.

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