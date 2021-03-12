«Своего мужа я вам забрать не позволю»: жена Игоря Лосика выступила с сильным и резким обращением 5 12.03.2021, 9:48

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Игорь и Дарья Лосик

Дарья Лосик готова бороться до конца.

Жена Игоря Лосика Дарья Лосик выступила с сильным и резким обращением, в котором рассказывает о состоянии своего мужа, о его попытке вскрыть себе вены, о начале сухой голодовки и о том, что она будет бороться за своего мужа любой ценой.

«Помните, в конце сентября, я говорила о том, что создавая нечеловеческие условия содержания и придумывая нелепые обвинения моему мужу, можно перегнут палку. Похоже, ее перегнули. И сегодня один из следователей мог в этом убедиться лично, когда прямо на его глазах мой муж начал резать себе руки, пытаясь попрощаться с жизнью. К счастью, он был вовремя остановлен. Но судя по всему, останавливаться он не собирается. После случившегося Игорь объявил о начале сухой голодовки», – рассказала Дарья.

Дарья убеждена, что намерения Игоря очень серьезны.

«Это крайний шаг, на который вынудили пойти Игоря. Мотивы моего мужа банальны и просты: это колоссальное бесправие, с которым он столкнулся», – говорит Дарья.

Дарья говорит, что готова бороться за своего мужа до конца.

«Я готова встречаться и разговаривать с любым, в том числе с Лукашенко. Я готова ответить на все его вопросы, попутно получив ответы на свои и на главный вопрос: что мой муж девять месяцев делает в тюрьме», – говорит Дарья.

Игорь Лосик — блогер и основатель телеграм-канала и пабликов «Беларусь головного мозга». Его задержали 25 июня и предъявили обвинение по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). В декабре ему было предъявлено новое обвинение – в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). Лосик объявил голодовку в знак протеста и остановил ее на 42-й день.

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