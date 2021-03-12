«Лукашенко осознает свой скорый конец»8
- 12.03.2021, 10:19
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Слишком частая смена в силовых ведомствах свидетельствует о расколе в рядах силовиков.
Лукашенко вчера «продуктивно» поработал над очередной тасовкой кадров, пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».
В большей степени изменениям подвергся вновь силовой, военный блок. В начале прошлого лета переформатированию подверглось правительство во главе с руководителем. Никаких изменений в лучшую сторону мы не заметили. Как для народа, так и для самого Лукашенко.
Слишком частая смена в силовых ведомствах свидетельствует о расколе в рядах силовиков. После прошлых реформ в органах ничего «зацементировать» не удалось.
Лукашенко осознает свой скорый конец и пытается обеспечить теплыми местами и красивыми должностями в резюме как можно большее количество людей, которые не пойдут после таких «подачек» против Лукашенко.