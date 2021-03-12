В США бездомный проник на базу с самолетом Байдена и провел там пять часов 1 12.03.2021, 10:48

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Фото: REUTERS/Tom Brenner

Сам мужчина в ходе допроса объяснил свои действия желанием «увидеть самолеты».

В США бездомный мужчина проник на авиабазу Эндрюс, где находится президентский самолет Air Force One, и провел там пять часов.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на заявление американского Военно-воздушного министерства, инцидент произошел 4 февраля, пишет «Новое время».

Мужчина в ярко-розовой кепке с двумя помпонами проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper, который также находился на базе, но не приближался к «борту № 1».

По данным ВВС США, причиной произошедшего стал человеческий фактор: охранник базы пропустил нарушителя на территорию без проверки документов, так как был отвлечен «личными проблемами».

Также мужчина смог попасть в зону стоянки воздушных судов из-за неисправности автоматических ворот на КПП, при этом персонал не обратил на него внимания.

В отчете министерства сделан вывод о том, что нарушитель был бездомным, жил в своей машине и, несмотря на обширную историю арестов, не имел намерения причинить вред.

Сам мужчина в ходе допроса объяснил свои действия желанием «увидеть самолеты».

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