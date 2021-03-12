Число заболевших коронавирусом в сутки в Польше выросло более, чем в пять раз 1 12.03.2021, 11:05

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Фото: NurPhoto

Вчера был зафиксирован рекорд с начала года — 21 045 новых случаев заражения.

Вчера в Польше было зафиксировано рекордное с начала года количество заболевших коронавирусом за сутки.

Министерстве здравоохранения страны сообщило о 21 045 новых случаях заражения COVID-19. Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Мазовецком и Силезском воеводствах, передает rmf24.pl.

Mamy 21 045 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (3756), śląskiego (2597), pomorskiego (1704), wielkopolskiego (1670), małopolskiego (1607), dolnośląskiego (1502), kujawsko – pomorskiego (1314), podkarpackiego (1255), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 11, 2021

Из-за этого с 15 марта на две недели вводится локдаун в Мазовецком и Любушском воеводствах и непосредственно в Варшаве, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. Он подчеркнул, что это — результат лавинного роста случаев заболевания коронавирусом в этих воеводствах в последние дни.

Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что будет ограничена работа торговых центров.

«Мы приняли решение о введении аналогичных мер в Мазовецком и Любушском воеводствах тем, которые были введены в Варминьско-Мазурском, и с 13 марта - в Поморском воеводстве. В этих воеводствах будут закрыты гостиницы, ограничена работа торговых центров, будут закрыты кино, театры и другие культурные учреждения. Будут закрыты те заведения, в которых до сих пор можно было заниматься физической активностью, речь идет о спортивных объектах, бассейнах и саунах», - сказал глава Минздрава.

В Мазовецкое и Любушские воеводства поступит около 25 миллионов масок, объявил министр Адам Недзельский. Глава ведомства добавил, что распределением займутся местные органы власти.

Министр здравоохранения Адам Недзельский не исключает возвращения общенациональных коронавирусных ограничений в ближайшее время.

Напомним, что по данным на 2 феврале в Польше за сутки коронавирусом заболело 4 326 человек, то есть заболеваемость за неполных полтора месяца выросла в 5 раз.

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