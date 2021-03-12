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«Некомлект кадров в ГУБОПиК достиг 40% личного состава»

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  • 12.03.2021, 11:23
  • 2,732
«Некомлект кадров в ГУБОПиК достиг 40% личного состава»
фото: ТАСС

Недовольство сотрудников МВД их положением начинает нарастать.

Если по телевидору создается иллюзия полного контроля над ситуацией со стороны режима над силовыми структурами в Беларуси, то на деле расклады немного другие. Об этом пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Люди из «органов» продолжают уходить. Причем даже, например, из ГУБОПиКа. На данный момент, по данным «Ника и Майка», некомплект достигает 40 процентов. Другое дело, что уходить сейчас стараются тихо и без лишнего шума. Еще 10-15 процентов ждут окончания контрактов.

Конечно, есть лютые ябатьки – куда ж без них? Они никуда не собираются уходить и готовы много на что. Но даже они были возмущены до предела тем, что на день милиции не получили никаких надбавок и прибавок. И это передовой отряд разгонов, который устраивал лютую дичь. Этого личный состав никак не понял.

В общем, внутри недовольство зашкаливает. Надо сказать, что зарплаты у среднего звена в районе 1100-1600 рублей. И инфляция их тоже съедает. Да, все эти товарищи ходят во все те же магазины, что и учителя, доктора и шахтеры.

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