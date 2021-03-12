Утром горела «Бумажная фабрика» Гознака 12.03.2021, 11:46

Фото: МЧС

ЧП на предприятии случилось накануне утром в Борисове.

Пожар произошел в металлическом навесе для хранения вторсырья на территории УП «Бумажная фабрика» Гознака, пишет сайт naviny.by.

По информации спасателей, в результате пожара уничтожены 80 тонн вторсырья (макулатуры) и поврежден металлический каркас навеса, на территории соседнего с предприятием частного домовладения повреждена деревянная хозяйственная постройки.

В то же время работниками МЧС были спасены 79,5 тонны вторсырья. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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