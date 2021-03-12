Утром горела «Бумажная фабрика» Гознака
- 12.03.2021, 11:46
ЧП на предприятии случилось накануне утром в Борисове.
Пожар произошел в металлическом навесе для хранения вторсырья на территории УП «Бумажная фабрика» Гознака, пишет сайт naviny.by.
По информации спасателей, в результате пожара уничтожены 80 тонн вторсырья (макулатуры) и поврежден металлический каркас навеса, на территории соседнего с предприятием частного домовладения повреждена деревянная хозяйственная постройки.
В то же время работниками МЧС были спасены 79,5 тонны вторсырья. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.