Нацбанк принял решение по ставке рефинансирования в Беларуси 4 12.03.2021, 12:30

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Регулятор будет еще возвращаться к этому вопросу «по мере необходимости».

Национальный банк сегодня принял решение по ставке рефинансирования. Ее пока оставят на нынешнем уровне 7,75%. При этом регулятор решил отказаться от запланированного графика рассмотрения ставки и будет возвращаться к этому вопросу «по мере необходимости», сообщает onliner.by.

«Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне. Установленный на 2021 год график заседаний правления Национального банка по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости», — сообщили в пресс-службе.

Для ограничения инфляции Нацбанк принял ряд решений, «направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы».

Приостановка постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности будет действовать, пока правление Нацбанка не примет решение об их возобновлении.

Поддерживать ликвидность банков будут через кредитные аукционы сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

Ставка рефинансирования сохраняется на уровне 7,75% годовых с 1 июля 2020 года. В прошлом году она снижалась трижды.

Правление Нацбанка уже собиралось по этому вопросу 17 февраля, тогда решили отложить это решение до 12 марта, объяснив это тем, что нужно дополнительное время для анализа.

«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решение рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта», — пояснял регулятор.

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