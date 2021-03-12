От ваших действий зависит многое
- 12.03.2021, 12:34
Борьба за наших заключенных — борьба за нас самих.
Прямо сейчас в заложниках у диктатора находятся сотни честных, смелых и отважных белорусов — лучших людей нашей страны. Каждый из них — настоящий герой и заслуживает максимальной поддержки и помощи.
Одним из политзаключенных является основатель Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик.
Днем 11 марта «следователи» предъявили Лосику новое надуманное обвинение. В знак протест блогер попытался вскрыть себе вены и объявил сухую голодовку. При этом невозможно узнать даже номер статьи УК, которую вменяют — с адвоката взяли подписку о неразглашении.
Нет никаких сомнений в том, что Игорь пойдет до конца. Это понимает и его жена Дарья, которая растит их годовалую дочку Паулину. Девушка даже записала обращение, предложив Лукашенко встретиться и поговорить глаза-в-глаза, а также доказать, что такое настоящая любовь.
❗️Что же мы можем сделать прямо сейчас?
1. Рассказать как можно большему количеству знакомых, друзей, родственников и коллег. Максимально распространяйте этот пост среди всех, кого вы только знаете.
2. Пишите посты в каждой своей соцсети. Даже если у вас совсем немного подписчиков.
3. Используйте хэштэги #СвободуЛосику и #FreeLosik
4. Пишите комментарии под постами известных политиков и деятелей культуры, просите их обратить внимание на борьбу Игоря. Пишите всем, на кого вы подписаны или кого вы знаете. В любых соцсетях.
5. Пишите письма в тюрьму. Если до Игоря дойдет хотя бы часть из них, то это здорово поддержит его.
Адрес для писем:
Игорь Александрович Лосик
Следственная тюрьма №8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А
От ваших действий зависит многое. Борьба за наших заключенных — борьба за нас самих, наших детей и внуков. Пока людоедский режим правит, никто из нас не может быть в безопасности. Главное действовать.
Отметим, что кроме Игоря Лосика сейчас голодают еще три белорусских героя. Вы также можете поддержать их письмами, распространением информации о них:
Наталья Херше голодает с 22 февраля.
ИК №4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3
Игорь Банцер на «сухой» голодовке с 3 марта.
Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1
Дмитрий Фурманов начал голодовку 11 марта.
Тюрьма №1. 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1