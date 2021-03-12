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В российской Самаре загорелся ТЦ «Скала»

  • 12.03.2021, 12:46
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В российской Самаре загорелся ТЦ «Скала»
Фото: МЧС России

Огонь охватил несколько этажей, люди выбегают из здания.

В Самаре (РФ) загорелся торгово-офисный центр «Скала», пожару присвоен второй ранг сложности. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС по области, передает РБК.

«Горит фасад здания ТОЦ «Скала», — отмечается в сообщении.

О масштабах пожара сообщает «Дождь». Судя по видео очевидцев, горит фасад, огонь охватил несколько этажей. Пострадали рядом припаркованные машины. Люди выбегают из здания, идет эвакуация.

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