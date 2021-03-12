Сестра Романа Бондаренко о его убийцах: Им страшно 3 12.03.2021, 13:22

Роман Бондаренко

Они на свободе, но эта сомнительная свобода.

Сегодня четыре месяца, как каратели убили Романа Бондаренко в собственном дворе. Его сестра Ольга Кучеренко написала в память о Романе:

— Уже 4 месяца как нет Ромы. Я не могу ему позвонить, не могу с ним поговорить, попросить помощи… нет Ромы! Он не умер. Его убили.

Убийцы ходят на свободе, не приносят пользу обществу, нервничают и съедают себя изнутри, не могут договориться со своей совестью. Им стыдно перед своими семьями, перед собой, знакомыми. Они не могут смотреть окружающим в глаза, потому что все знают, что они убийцы! Им страшно! Но они на свободе. Такая сомнительная свобода.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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